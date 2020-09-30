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الرئيسية | خارج الحدود | جمعية فرنسية تتنازل عن مسجد للدولة المغربية‎

جمعية فرنسية تتنازل عن مسجد للدولة المغربية‎

جمعية فرنسية تتنازل عن مسجد للدولة المغربية‎
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:46

في مواجهة الصعوبات الاقتصادية، قررت جمعية فرنسية التنازل عن مسجد يوجد في طور البناء بإحدى المدن الفرنسية لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

جمعية "مسلمون من أنجيه" أعلنت عن استعدادها للتنازل عن مسجد أبي بكر الصديق، قيد الإنشاء حاليًا في "هو سان أوبان"، لفائدة المملكة المغربية. وصوّت أعضاء الجمعية سالفة الذكر، في اجتماع استثنائي، لصالح نقل مكان العبادة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

وجرى خلال الاجتماع التصويت على قرارين؛ الأول يتعلق بالتبرع المجاني لدار العبادة للدولة المغربية، وهو قرار صادق عليه 87 صوتا مقابل 4 أصوات وامتناع ثلاثة. أما القرار الثاني فهو السماح لمحمد بريوة، رئيس الجمعية، بتولي القيادة "لتنفيذ جميع العمليات الضرورية والكافية للتنفيذ الصحيح للمشروع"، وتم قبول الاقتراح بأغلبية 85 صوتًا، مقابل أربعة أصوات وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت. وجاء في القرار أن "اتفاقية من هذا النوع ستجعل من الممكن أيضًا تحمل مسؤولية البناء والتجميل وتكاليف الصيانة، مما يخفف بشكل كبير العبء على الجمعية اليوم".

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه فرنسا عن إنهاء نظام الأئمة المعارين من عدد من البلدان من بينها المغرب، وتؤكد أن الأئمة الموجودين حاليا سيتعين عليهم العودة إلى بلدانهم حال انتهاء مدة إقامتهم.

وسبق أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيفرض قيودا على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى فرنسا، بهدف القضاء على ما وصفه بخطر "الشقاق".

وأضاف ماكرون أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية، والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لموري عبد الهادي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:02
كل هذا الشي مزيان لكن الاهم هو الوضع الاقتصادي العالم المتوقف بسبب كورونا الذي قوض الاقتصاد العالمي بحيث ان قطاعات السياحة و الفنادق و المطاعم و النقل و الابناك و التجارة تقريبا مرتبكة مخلخلة مشلولة في فرنسا و اسبانيا و ايطاليا و المغرب و تركيا و اليونان و امريكا و المانيا الخ - و هذا امر جدي و خطير بحيث يتم تسريح العمال بكثافة و البطالة تزداد يوميا و الشركات تفلس الخ-
الله يحضر السلامة للجميع كلنا في الهوى سوى - كلنا في مركب واحد و اذا ثقب غرق الجميع -القضية مسألة حياة او موات
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