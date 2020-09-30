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الرئيسية | خارج الحدود | أمير الكويت الراحل يوارى الثرى والجديد يؤدي اليمين

أمير الكويت الراحل يوارى الثرى والجديد يؤدي اليمين

أمير الكويت الراحل يوارى الثرى والجديد يؤدي اليمين
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 16:55

ووري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الثرى في الكويت، الأربعاء، بعد وصوله من الولايات المتحدة، بينما أدى الشيخ نواف الأحمد الصباح الأربعاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح أميرا للبلاد.

وكان الشيخ صباح يتلقى العلاج في مينسوتا منذ يوليوز الماضي، أعلن عن وفاته الثلاثاء عن 91 عاماً.

ووصلت طائرة إيرباص حكومية كويتية من طراز اي 340 تحمل جثمانه بعد ظهر الأربعاء، وقامت السلطات بإغلاق الطرق في العاصمة الكويت للسماح بوصول الجثمان إلى مسجد بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة ومن ثم إلى مقبرة الصليبخات.

وكان الديوان الأميري أعلن أنه "امتثالاً لمتطلبات السلامة والصحة العامة" فإن "مراسم الدفن ستقتصر على أقرباء سموه".

وسجلت الكويت حتى الآن أكثر من 104 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 600 حالة وفاة

وأعلنت الكويت الحداد لأربعين يوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهدي الله يهديني الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:09
الله يرحمو ويوسع عليه.هاذشي فاش حادكيين هاذ عريبان.مع الموت،فالبلاصة تيجي الآخر ،المهم مايخواش الكرسي.ماشي فحال بلجيكا مثلا بزااااااف ديال المرات البلاد كاينة وكلشي خدام ولكن لاحكومة لابرلمان لا واااااالو.الله يحفظكم من هاذ الوباء وماعز عليكم.
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