أمير الكويت الراحل يوارى الثرى والجديد يؤدي اليمين

هسبريس - أ.ف.ب

ووري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الثرى في الكويت، الأربعاء، بعد وصوله من الولايات المتحدة، بينما أدى الشيخ نواف الأحمد الصباح الأربعاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح أميرا للبلاد.

وكان الشيخ صباح يتلقى العلاج في مينسوتا منذ يوليوز الماضي، أعلن عن وفاته الثلاثاء عن 91 عاماً.

ووصلت طائرة إيرباص حكومية كويتية من طراز اي 340 تحمل جثمانه بعد ظهر الأربعاء، وقامت السلطات بإغلاق الطرق في العاصمة الكويت للسماح بوصول الجثمان إلى مسجد بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة ومن ثم إلى مقبرة الصليبخات.

وكان الديوان الأميري أعلن أنه "امتثالاً لمتطلبات السلامة والصحة العامة" فإن "مراسم الدفن ستقتصر على أقرباء سموه".

وسجلت الكويت حتى الآن أكثر من 104 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 600 حالة وفاة

وأعلنت الكويت الحداد لأربعين يوما.