"العفو الدولية" تطالب هولندا بوقف المراقبة العشوائية

هسبريس من الرباط

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير حول التهديد الذي تشكله عمليات "الأمن التنبئي" على حقوق الإنسان بهولندا، إن "الشرطة الهولندية يجب أن تتوقف فوراً عن استخدام الأنظمة الخوارزمية التي تفضي إلى مراقبة جماعية عشوائية، وتصنيف عرقي".

وجاء في بيان توصلت به هسبريس أن التقرير المعنون "نحن نستشعر حدوث المشاكل" (باللغة الإنكليزية)، "يوثق مخاطر مشاريع الأمن التنبئي الناشئة التي يتم تنفيذها من قبل أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء هولندا، وتستخدم المشاريع التي تحمل وسم (المختبرات الحية) من قبل الشرطة الهولندية، نماذج رياضية لتقييم خطر ارتكاب جريمة من قبل شخص معين أو في مكان بعينه، وتوجيه جهود إنفاذ القانون بعد ذلك نحو الأفراد أو المواقع التي تعتبر عالية الخطورة".

وأضاف البيان أن منظمة العفو الدولية حققت في مشروع للأمن التنبئي في مدينة رورموند، أطلق عليه اسم مشروع الاستشعار، وتعامل هذه التجربة الشرطية الناس في رورموند بوصفهم "حيوانات تجارب"، وتخضعهم لرقابة جماعية وتميز ضد الأشخاص الذين تعود أصولهم إلى أوروبا الشرقية.

وقالت ميريل كونينغ، كبيرة مسؤولي برنامج السياسات والتكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، إن "ما كان حتى وقت قريب مقصوراً على الخيال العلمي أصبح الآن حقيقة واقعة للناس في جميع أنحاء هولندا، فعملية الأمن التنبئي تخضع الناس لمراقبة جماعية عشوائية، وهو أمر لا يمكن تبريره على الإطلاق".

وأضافت المتحدثة أن "تجربة رورموند الإشكالية، التي تحدد الأشخاص من أوروبا الشرقية وتميز ضدهم، تكشف كيف أن أنظمة الشرطة الخوارزمية تتضمن أحكاماً مسبقة وأنها ليست تنبئية، وفي حين إن مثل هذه المشاريع تنتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد، فإن الضمانات المطلوبة للتصدي للتهديدات العديدة التي تشكلها على حقوق الإنسان غير متوفرة بشكل كبير، ويجب أن يعمل البرلمان الهولندي على إنهاء استخدام هذه الأنظمة المعيبة في جوهرها على الفور".

وأشارت ميريل كونينغ إلى أنه "يجري استخدام سكان رورموند، وكذلك أي شخص يسافر إلى المدينة، كحيوانات تجارب، لم يوافقوا عليها، وهذا نظام تمييزي بطبيعته، مصمم للتوصيف العنصري، واستهداف الأشخاص من جنسيات أوروبا الشرقية"، مؤكدة أنه "يجب على السلطات الهولندية الدعوة لوقف مشروع الاستشعار والتجارب المماثلة، التي تنتهك بشكل واضح الحق في الخصوصية والحق في حماية البيانات ومبادئ الشرعية وعدم التمييز المجحف".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى "إجراء تقييم إلزامي لتأثير تقنيات الأمن التنبئي على حقوق الإنسان قبل اعتمادها"، مشيرة إلى أنه "إلى حد الآن، لم يتم إخضاع أي من الأنظمة التنبئية المستخدمة من قبل الشرطة الهولندية لتقييم شامل لجهة حماية حقوق الإنسان".

وأشار بيان منظمة العفو الدولية إلى أن "الشرطة تدعي أن مشروع الاستشعار مصمم لمنع وكشف الجرائم المتعلقة بالممتلكات التي يرتكبها ما يسمى بقُطاع الطرق المتنقلين في رورموند"، مضيفا أن "السلطات الهولندية تزعم حيادية النظام المستند إلى بيانات موضوعية عن الجريمة، لكن منظمة العفو الدولية توثق كيف أن مشروع الاستشعار تمييزيٌ في جوهر تصميمه، الأمر الذي يعكس التحيز البشري المتضمن في العمل الشرطي".