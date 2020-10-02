نائب رئيس أمريكا يتمنى الشفاء لترامب وزوجته

هسبريس - د.ب.أ

أعرب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن أمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اللذين أثبتت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا ويخضعان لحجر صحي.

وكتب بنس "أقدم أنا وكارين حبي وصلواتي لصديقاي العزيزين، الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وأضاف: "ننضم للملايين في مختلف أنحاء أمريكا الذين يصلون من أجل شفائهما الكامل والسريع. فليباركك الرب أنت وزوجتك السيدة الأولى، الرائعة ميلانيا".

وكان ترامب قد كتب عبر صفحته على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وسيخضعان للحجر الصحي.