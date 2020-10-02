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نائب رئيس أمريكا يتمنى الشفاء لترامب وزوجته
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:25
أعرب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن أمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اللذين أثبتت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا ويخضعان لحجر صحي.
وكتب بنس "أقدم أنا وكارين حبي وصلواتي لصديقاي العزيزين، الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".
وأضاف: "ننضم للملايين في مختلف أنحاء أمريكا الذين يصلون من أجل شفائهما الكامل والسريع. فليباركك الرب أنت وزوجتك السيدة الأولى، الرائعة ميلانيا".
وكان ترامب قد كتب عبر صفحته على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وسيخضعان للحجر الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - شخبوط الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:41
وانا ايضا اقول السيد الرئيس الترامبي اتمنى لك الشفاء و شكرن
تعليق غير لائق
-10
2 - سلمات ترامب وميلاني الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:42
نتمنى لهما العلاج السريع والعودة من جديد لا أضرهما مكروه .
3 - اخر رصااصة الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:53
سياسة مفضوحة للهروب من المناظرات و كسب عطف الشعب الامريكي لا اقل و لا اكثر .. من قبل كان يدعي القوة و لا يرتدي القناع لانه يعرف الفيروس جيدا .. المهم كل شيء اصبح واضحا للجميع وخير الكلام السكوت تحياااااتي
5 - بلبو اللي يدو وحدو الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:55
اتمنى ان تتحقق نبوءة الرسوم المتحركة المشهورة
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