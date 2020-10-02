24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إلى السيد مدير قناة تامازيغت (5.00)

  2. "دعارة التدليك" تسقط 4 أشخاص بمدينة مراكش (5.00)

  3. سيناريو خسارة "بيجيدي" لانتخابات 2021 يُخيف "إخوان العثماني" (5.00)

  4. "أمان" يؤهل مؤسسات رعاية الأشخاص المسنين (5.00)

  5. فرق مجلس النواب تستعد للدخول البرلماني الجديد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | نائب رئيس أمريكا يتمنى الشفاء لترامب وزوجته

نائب رئيس أمريكا يتمنى الشفاء لترامب وزوجته

نائب رئيس أمريكا يتمنى الشفاء لترامب وزوجته
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:25

أعرب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن أمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اللذين أثبتت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا ويخضعان لحجر صحي.

وكتب بنس "أقدم أنا وكارين حبي وصلواتي لصديقاي العزيزين، الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وأضاف: "ننضم للملايين في مختلف أنحاء أمريكا الذين يصلون من أجل شفائهما الكامل والسريع. فليباركك الرب أنت وزوجتك السيدة الأولى، الرائعة ميلانيا".

وكان ترامب قد كتب عبر صفحته على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وسيخضعان للحجر الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شخبوط الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:41
وانا ايضا اقول السيد الرئيس الترامبي اتمنى لك الشفاء و شكرن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
2 - سلمات ترامب وميلاني الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:42
نتمنى لهما العلاج السريع والعودة من جديد لا أضرهما مكروه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
3 - اخر رصااصة الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:53
سياسة مفضوحة للهروب من المناظرات و كسب عطف الشعب الامريكي لا اقل و لا اكثر .. من قبل كان يدعي القوة و لا يرتدي القناع لانه يعرف الفيروس جيدا .. المهم كل شيء اصبح واضحا للجميع وخير الكلام السكوت تحياااااتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - يونس الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:53
ترامب يتقن جيدا لعب الشطرنج السياسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - بلبو اللي يدو وحدو الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:55
اتمنى ان تتحقق نبوءة الرسوم المتحركة المشهورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.