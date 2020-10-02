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كُتّاب وآراء
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"مودرنا" تستبعد تسويق اللقاح قبل انتخابات أمريكا
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 12:30
أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية أن الاختبارات السريرية على لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19، وهي بين الأكثر تقدما، لن تظهر نتائج قبل 25 نونبر.
واستبعدت الشركة، بالتالي، أي تسويق تجاري لهذا اللقاح قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في 3 نونبر المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سمير الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 12:45
صحيح فالدولة العميقة بامريكا لا تريد صعود ترامب مجددا وبالتالي تعمدت اصابته بكوفيد للتأثير على حملته الانتخابية اضافة لمنع موديرنا من الاعلان عن اللقاح الامريكي
تعليق غير لائق
-13
2 - nada الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 12:56
إصابة ترامب ماهي إلا كذبة السياسة الأمريكية.مابقيت كاتيق حتا حجا كاتقال في الأخبار لأنهم يوصلون لنا مايريدون هم أن نعلم نحن !bocadar
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