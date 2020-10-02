"مودرنا" تستبعد تسويق اللقاح قبل انتخابات أمريكا

هسبريس - متابعة

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية أن الاختبارات السريرية على لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19، وهي بين الأكثر تقدما، لن تظهر نتائج قبل 25 نونبر.

واستبعدت الشركة، بالتالي، أي تسويق تجاري لهذا اللقاح قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في 3 نونبر المقبل.