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الرئيسية | خارج الحدود | "مودرنا" تستبعد تسويق اللقاح قبل انتخابات أمريكا

"مودرنا" تستبعد تسويق اللقاح قبل انتخابات أمريكا

"مودرنا" تستبعد تسويق اللقاح قبل انتخابات أمريكا
هسبريس - متابعة
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 12:30

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية أن الاختبارات السريرية على لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19، وهي بين الأكثر تقدما، لن تظهر نتائج قبل 25 نونبر.

واستبعدت الشركة، بالتالي، أي تسويق تجاري لهذا اللقاح قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في 3 نونبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سمير الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 12:45
صحيح فالدولة العميقة بامريكا لا تريد صعود ترامب مجددا وبالتالي تعمدت اصابته بكوفيد للتأثير على حملته الانتخابية اضافة لمنع موديرنا من الاعلان عن اللقاح الامريكي
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-13
2 - nada الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 12:56
إصابة ترامب ماهي إلا كذبة السياسة الأمريكية.مابقيت كاتيق حتا حجا كاتقال في الأخبار لأنهم يوصلون لنا مايريدون هم أن نعلم نحن !bocadar
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