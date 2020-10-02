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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يحدد سياسات ضد "الانفصالية الإسلامية"

ماكرون يحدد سياسات ضد "الانفصالية الإسلامية"

ماكرون يحدد سياسات ضد "الانفصالية الإسلامية"
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 13:40

من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن سياساته ضد ما سماها "انفصالية" إسلامية في خطاب رئيسي في ضاحية غرب بايس.

وتقول مصادر بمكتب ماكرون ووزارة الداخلية إن الرئيس مصر على منع أي شخص "يستخدم الدين لبناء مجتمع مواز" في أي مكان في فرنسا.

وأضافت المصادر أن الإجراءات ربما يتم تطبيقها على أي دين، إذا لزم الأمر، لكن الإسلاموية، استخدام الدين الاسلامي لتحقيق اهداف سياسية، يمثل القلق الرئيسي.

وتشعر فرنسا، التي تضم أقلية إسلامية ضخمة، معظمها نشأت من مستعمراتها السابقة في شمال أفريقيا، بالقلق منذ فترة طويلة بسبب الإسلام السياسي.

ويصف ماكرون "الإسلاموية" بأنها "أيديولوجية مميتة" في أعقاب هجمات شنها متطرفون، على الرغم من أن جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، التي أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات في فرنسا، يتم رفضها بشكل واسع من قبل الكثير من الإسلاميين.

ويقول مسلمون فرنسيون إن المخاف من الإسلاموية تحولت إلى معاملة غير عادلة وتمييزية ، في إشارة إلى قضايا مثل الخلافات الأخيرة بسبب شابات يرتدين الحجاب، اللاتي يمثلن أمام لجنة برلمانية أو يعطين معلومات عن الطبخ على شاشات التلفزيون.

يأتي خطاب ماكرون في ضاحية "ليه مورو" في باريس، فيما يسعى مسؤولون لصياغة مشروع قانون ضد "أشكال الانفصالية" المتوقع أن يتم إحالته إلى البرلمان أوائل العام المقبل.

يأتي خطاب ماكرون بعد حادث طعن في باريس يوم الجمعة الماضي وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بأنه "عمل إرهابي إسلامي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سعيد ياسال الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 13:52
كل من يريد صرف الأنظار عن أزماته الداخلية يحاول عبثا إلصاق التهم بالإسلام وتطويق كل ما له علاقة بالإسلام.
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3
2 - Citoyen de l'univers الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 13:54
انتظر من نفس الأشخاص الذين ينادون بالحفاظ على الهوية المغربية هم نفس الأشخاص الذين سينددون بهذا القرار الفرنسي، بحالا شافوهوم على العݣر باغين غير ريوسهم. لو كانو صريحين مع أنفسهم لا انضموا إلى الاصوات التقدمية التي تنادي بالاندماج وتحارب التمييز ضد الاقليات في العالم سواء في بلاد المسلمين او الهند او الصين وغيرها، ولكن هوما كاي شوفو غير روسهم اش نديرو معاهم.
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7
3 - حاءر الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 13:59
فيقو يا عرب!!! يالا العار اصبحت فرنسا تحدد للمسلمين كيفية إعتناق الإسلام ......
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-7
4 - معلق الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:00
كلنا ضد استخدام الدين للاضرار بالسلامة الجسدية او المعنوية للأفراد.
كما أنه يجب على مواطني كل دولة من مختلف الديانات احترام قوانينها.
لكن الخطر قد يكمن في الخلط ما بين القبيح و السليم.
والأمثلة التي اوردتموها حول الفتاتين امثلة ضاربة, ومن حق الناس ابداء تخوفهم حول قوانين هم موضوعها, او قد تسهل من استهدافهم.
وصف فتاة بالارهابية فقط لكونها ترتدي توبا فوق رأسها شيئ لا يليق تماما, وطبعا, هناك دائما مبدأ المعاملة بالمثل.
فلتحكم فرنسا نفسها كما تريد, ولنحكم نفسنا كما نريد. ولدلك, عندما يريد شخص ما او جمعية ما فرض القيم الفرنسية علينا كمغاربة, غير تلك المشتركة طبعا, فيجب ان نواجهها بمثل ما ووجهت مقابلاتها في فرنسا.
وطبعا, كلنا مع التقدم و التغيير و الحداثة, على أن يكون دلك نابعا من حوار داخلي مغربي-مغربي, لا مفروضة فرضا.
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-3
5 - karim الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:00
المشكل الكبير في اوروبا ان هاذ الارهابيين يقومون بعملياتهم الاجرامية و المهاجرين يؤدون الفاتورة فكلما زادو الارهاب كلما خرج قانون يسلخ كلشي
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11
6 - chissed الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:05
يخافون من الاسلام لأنهم لم يستطيعوا أن يروضوه و لا يستطيعون أن يقولوا صراحة لانها ضد الدستور الفرنسي و المتشدقون منا يقولون أن فرنسا بلد الحرية
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1
7 - مواطن من المغرب الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:14
لقد مر ذاك الخطاب المنتظر وأمر فيه بتشديد المراقبة على كل من ينتمي إلى دين الإسلام لأنهم في نظره لا يحترمون مبادئ الجمهورية الفرنسية. لكن هذه الخرجة الاعلامية هي فقط لسكب البنزين على نار العلاقة التركية الفرنسية وخصوصا مع أوردوگان
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-4
8 - مروان الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:17
عل هذه الخطوة تساهم في تهذيب أبناء المسلمين هناك، المغاربيين خاصة أو ما يعرف بالزماكرية......قادو راسكم راكم واكلين طرف دياب الخبز مع الشرفة وايلا ماعجبكمش الحال رجعوا للبليدة....
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6
9 - يحي المتوكل الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:23
الفرنسيين من ديانة مسلمة هم الحائط القصير الضعيف الذي يركبه اي فاشل في اي مجال سياسي او ثقافي- و حين تزور فرنسا تجد الانفصال صارخ بين الاغنياء و الفقراء و بين الاحياء و بين النساء و الرجال في الرواتب و المناصب لكن لا واحد يريد التحدث بصراحة عن واقع فرنسا المزري المتدهور في الاقتصاد و التجارة و الصناعة... و لهذا صار كبش الفداء سهلا بعدما كان من قبل هو اليهودي صار اليوم المسلم- و حتى العمليات الارهابية مشكوك فيها بحيث ان الصحف الفرنسية كشفت كيف حصل "كولوبالي" الارهابي الذي هجم على متجر كاشير و مدرسة اي انه حصل عليها من مخبر فرنسي... اذن فماذا يقع بحق و حقيق؟ و من يتلاعب بمن و لاجل من؟ ثم من يريد اعادة دواعش سوريا و العراق من اصل فرنسي؟ فرنسا نفسها تجهد لاعادتهم؟ علاش؟ الهدف؟
ثم من قمع السترات الصفر بقساوة شديدة لم يشهد لها تاريخ فرنسا مثلا منذ الثورة؟ من ركل و رفس و ضرب بقسوة سيدات فرنسيات انيقات في شارع الشون اليزي؟ من المسؤول عن العنصرية؟ الم يخرج السود في فرنسا و امريكا ضد العنصرية؟
الانفصالية اين هي حقيقة؟ انها في الجانب الاخر و ليس في الجانب الضعيف المهاجر المغلوب على امره
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0
10 - الحياد الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:25
في فرنسا مساجد د السعودية او المغرب او تركيا او الجزائر وخطباءها اجانب لاعلاقة لهم بالمجتمع الفرنسي مما انتج اكبر عدد من الارهابيين الفرنسيين الملتحقين بداعش .يجب تكوين خطباء من المسلمين الفرنسيين وكل واحد يشطب قدام بابو وكفى نفاقا
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4
11 - لا ديني الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:46
ممتاز هذا ما كان يجب فعله منذ زمن مقاومة النزعة الإسلاموية لأنها خطر على الأمن الفرنسي و خطر يعرقل اندماج المسلمين من أجل تحقيق غايات سياسية دنيئة يكون ضحيتها الأخيرة هم المسلمون أنفسهم ، إذا كان جميع المسلمين يرتدون ملابس مثلهم مثل باقي الفرنسيين و يعتنقون القيم الحديثة مثل باقي الفرنسيين فلن يميزهم أحد عن غيرهم من يدعي العكس لا تهمه مصلحة المسلمين بقدر ما تهمه مصلحته الذاتية أما بالنسبة للحجاب الأمر واضح الفرنسيون لا يرغبون في رؤية التحجب يعود إلى بلادهم بعد أن تخلصوا منه نهائيا منذ ما يزيد عن مئة سنة ثم هناك الكثير من المسلمات غير محجبات يرتدين نفس الملابس التي ترتديها كل نساء العصر . وأخيراً الفترة الاستعمارية بإيجابياتها و سلبياتها انتهت منذ مدة و مشكلة الجزائريين مع الاستعمار تختلف بشكل كبير عنا لذلك هم لديهم حساسية كبيرة من الموضوع
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-1
12 - وناغ الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:49
الرئيس
ضد
استخدام
الاسلام
لتحقيق
اهداف
ومادا
عن
الدين
يستخدمون
ضرب
الاسلام
لاهداف
امثال
جريدة
ابدو
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0
13 - الحسين الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:50
وماذا لو عملنا الفرنسين المقيمين والزوار بالمثل بمعنى اخر ان كل فرنسي يريد أن يزور المغرب ان لا يلبس ملابس او يقوم بعمل تخالف الشريعة الإسلامية.
لكن للاسف نحن بأنفسنا لا نطبق شرع الله في بلادنا.
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