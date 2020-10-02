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كُتّاب وآراء
ماكرون يحدد سياسات ضد "الانفصالية الإسلامية"
من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن سياساته ضد ما سماها "انفصالية" إسلامية في خطاب رئيسي في ضاحية غرب بايس.
وتقول مصادر بمكتب ماكرون ووزارة الداخلية إن الرئيس مصر على منع أي شخص "يستخدم الدين لبناء مجتمع مواز" في أي مكان في فرنسا.
وأضافت المصادر أن الإجراءات ربما يتم تطبيقها على أي دين، إذا لزم الأمر، لكن الإسلاموية، استخدام الدين الاسلامي لتحقيق اهداف سياسية، يمثل القلق الرئيسي.
وتشعر فرنسا، التي تضم أقلية إسلامية ضخمة، معظمها نشأت من مستعمراتها السابقة في شمال أفريقيا، بالقلق منذ فترة طويلة بسبب الإسلام السياسي.
ويصف ماكرون "الإسلاموية" بأنها "أيديولوجية مميتة" في أعقاب هجمات شنها متطرفون، على الرغم من أن جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، التي أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات في فرنسا، يتم رفضها بشكل واسع من قبل الكثير من الإسلاميين.
ويقول مسلمون فرنسيون إن المخاف من الإسلاموية تحولت إلى معاملة غير عادلة وتمييزية ، في إشارة إلى قضايا مثل الخلافات الأخيرة بسبب شابات يرتدين الحجاب، اللاتي يمثلن أمام لجنة برلمانية أو يعطين معلومات عن الطبخ على شاشات التلفزيون.
يأتي خطاب ماكرون في ضاحية "ليه مورو" في باريس، فيما يسعى مسؤولون لصياغة مشروع قانون ضد "أشكال الانفصالية" المتوقع أن يتم إحالته إلى البرلمان أوائل العام المقبل.
يأتي خطاب ماكرون بعد حادث طعن في باريس يوم الجمعة الماضي وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بأنه "عمل إرهابي إسلامي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
كما أنه يجب على مواطني كل دولة من مختلف الديانات احترام قوانينها.
لكن الخطر قد يكمن في الخلط ما بين القبيح و السليم.
والأمثلة التي اوردتموها حول الفتاتين امثلة ضاربة, ومن حق الناس ابداء تخوفهم حول قوانين هم موضوعها, او قد تسهل من استهدافهم.
وصف فتاة بالارهابية فقط لكونها ترتدي توبا فوق رأسها شيئ لا يليق تماما, وطبعا, هناك دائما مبدأ المعاملة بالمثل.
فلتحكم فرنسا نفسها كما تريد, ولنحكم نفسنا كما نريد. ولدلك, عندما يريد شخص ما او جمعية ما فرض القيم الفرنسية علينا كمغاربة, غير تلك المشتركة طبعا, فيجب ان نواجهها بمثل ما ووجهت مقابلاتها في فرنسا.
وطبعا, كلنا مع التقدم و التغيير و الحداثة, على أن يكون دلك نابعا من حوار داخلي مغربي-مغربي, لا مفروضة فرضا.
ثم من قمع السترات الصفر بقساوة شديدة لم يشهد لها تاريخ فرنسا مثلا منذ الثورة؟ من ركل و رفس و ضرب بقسوة سيدات فرنسيات انيقات في شارع الشون اليزي؟ من المسؤول عن العنصرية؟ الم يخرج السود في فرنسا و امريكا ضد العنصرية؟
الانفصالية اين هي حقيقة؟ انها في الجانب الاخر و ليس في الجانب الضعيف المهاجر المغلوب على امره
ضد
استخدام
الاسلام
لتحقيق
اهداف
ومادا
عن
الدين
يستخدمون
ضرب
الاسلام
لاهداف
امثال
جريدة
ابدو
لكن للاسف نحن بأنفسنا لا نطبق شرع الله في بلادنا.