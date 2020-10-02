24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "كورونا" يفاقم تأخر أداء مستحقات مقاولات مغربية (5.00)

  2. "أمان" يؤهل مؤسسات رعاية الأشخاص المسنين (5.00)

  3. رئيس الحكومة يلتزم بحماية حقوق الشغيلة وإحداث مناصب عمل (5.00)

  4. فرق مجلس النواب تستعد للدخول البرلماني الجديد (5.00)

  5. الرباط تُنشِّط "الدبلوماسية الروحية" تجاه الأزمة السياسية في باماكو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | بوتين: حيوية ترامب تساعد على الشفاء من كورونا

بوتين: حيوية ترامب تساعد على الشفاء من كورونا

بوتين: حيوية ترامب تساعد على الشفاء من كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:29

تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشفاء العاجل لدونالد ترامب في رسالة الجمعة قائلا إنه واثق من أن "حيوية" الرئيس الأميركي ستساعده في محاربة فيروس كورونا المستجد.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في الرسالة "أنا مقتنع بأن حيويتك وتفاؤلك ومعنوياتك العالية ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير".

وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تمنى في وقت سابق لترامب "الشفاء التام والسريع".

وقال بيسكوف إن بوتين يدرس ما إذا كان سيتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت روسيا في غشت أنها طورت لقاحا اسمه "سبوتنيك في" تيمنا بالقمر الاصطناعي التاريخي الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.

وأضاف "عندما يقدم على ذلك سنعلن الأمر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كلهم ديبابة الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 14:42
الرئيس بوتن يعرف جيدا كورونا كما انه يتوفر على حس خارق يمكنه من أكتشاف البوحاطيين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.