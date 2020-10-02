بوتين: حيوية ترامب تساعد على الشفاء من كورونا

هسبريس - أ.ف.ب

تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشفاء العاجل لدونالد ترامب في رسالة الجمعة قائلا إنه واثق من أن "حيوية" الرئيس الأميركي ستساعده في محاربة فيروس كورونا المستجد.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في الرسالة "أنا مقتنع بأن حيويتك وتفاؤلك ومعنوياتك العالية ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير".

وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تمنى في وقت سابق لترامب "الشفاء التام والسريع".

وقال بيسكوف إن بوتين يدرس ما إذا كان سيتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت روسيا في غشت أنها طورت لقاحا اسمه "سبوتنيك في" تيمنا بالقمر الاصطناعي التاريخي الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.

وأضاف "عندما يقدم على ذلك سنعلن الأمر".