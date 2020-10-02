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كُتّاب وآراء
"البيت الأبيض" يعلن تعقّب مخالطين لترامب وميلانيا
يتعقب البيت الأبيض المخالطين لترامب وزوجته بعد إصابتهما بكوفيد-19.
وفي سياق ذي صلة، أعلن متحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الجمعة، أنّ نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاصة به جاءت سلبية، بعد أنّ أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه مصاب بالفيروس.
وكتب ديفين أومالي، المتحدث باسم بنس، على تويتر "كما بات روتينا منذ شهور، يخضع نائب الرئيس بنس لاختبار فيروس كوفيد-19 يوميًا. هذا الصباح، جاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس بنس والسيدة الثانية سلبية لكوفيد-19".
وأفادت المتحدثة باسم وزير الخزانة ستفين منوتشين أنه خضع لاختبار كوفيد-19 الجمعة وكانت النتيجة سلبية كذلك. كما ثبت عدم إصابة وزير الخارجية مايك بومبيو بالوباء.