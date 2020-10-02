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ترامب يعاني من "أعراض خفيفة" بمعنويات "جيدة"
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 16:25
أعلن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب يعاني من "أعراض خفيفة" بعدما أكدت الفحوص إصابته بكوفيد-19.
وقال ميدوز لشبكة سي إن إن الإخبارية إن "فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس والسيدة الأولى جاءت إيجابية"، مضيفا بأن "معنوياتهما جيدة".
وأوضح بأن "الرئيس يعاني من أعراض خفيفة وفيما نسعى ليس فقط لضمان أن تكون صحته وسلامته ورفاهه بخير، نواصل السعي نحو ذلك بالنسبة لجميع الأمريكيين".