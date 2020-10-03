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الرئيسية | خارج الحدود | "فيروس كورونا" يصيب مدير حملة رئيس أمريكا

"فيروس كورونا" يصيب مدير حملة رئيس أمريكا

"فيروس كورونا" يصيب مدير حملة رئيس أمريكا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 03 أكتوبر 2020 - 11:40

أصيب بيل ستيبين، مدير حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا، ليصبح أحدث عضو في فريق الرئيس يتم تشخيص إصابته بالفيروس، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الجمعة.

ويأتي هذا الخبر، الذي أوردته صحيفة بوليتيكو لأول مرة وأكدته الحملة لاحقا، بعد ساعات من دخول ترامب نفسه إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس.

وسافر ستيبين من وإلى كليفلاند مع ترامب ومساعده الآخر، هوب هيكس، الذي تم تشخيص إصابته أيضا بفيروس كورونا، للمشاركة في المناظرة الرئاسية اتي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لبوليتيكو.

وكان ستيبين أيضا في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب يوم الاثنين.

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