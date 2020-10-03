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كُتّاب وآراء
رئيس وزراء بريطانيا "متفائل" بشأن اتفاق بريكست
أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنه "متفائل" حيال إمكان التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، في وقت يستعد فيه لعقد محادثات مع أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، السبت، لتحديد الخطوات المقبلة في المفاوضات الصعبة بين الطرفين.
وقال جونسون لصحيفة "ذي ديلي تلغراف" إن احتمالات التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، لتجنّب حدوث بريكست بشكل غير منظّم، "جيّدة للغاية إذا استخدم الجميع بعض المنطق، وركّز على الاتفاق الذي ينبغي إنجازه".
وجاءت التصريحات قبيل مؤتمر مرتقب عبر الفيديو مع فون دير لايين، يتناول التقدم الذي أحرز في آخر جولة من المحادثات.
وأكد مفاوضون بريطانيون وأوروبيون، الجمعة، أن المحادثات التجارية لا تزال مجمّدة في ما يتعلّق بملفات معيّنة؛ بينما حضّت لندن بروكسل على التنازل، لتجنّب سيناريو الانفصال "دون اتفاق" نهاية العام.
وأشار الطرفان إلى أن قمة أوروبية مرتقبة في 15 أكتوبر الجاري ستكون المهلة النهائية التي يمكن التوصل فيها إلى اتفاق، لتتم المصادقة عليه قبل دخوله حيّز التنفيذ نهاية دجنبر المقبل.