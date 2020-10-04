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الرئيسية | خارج الحدود | حالات اشتباه في تطرف يميني بالشرطة الألمانية

حالات اشتباه في تطرف يميني بالشرطة الألمانية

حالات اشتباه في تطرف يميني بالشرطة الألمانية
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 11:50

كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية عن أن الشرطة الاتحادية سجلت 24 حالة اشتباه في حالات تطرف يميني و20 حالة اشتباه في ميول عنصرية بين أفرادها خلال الفترة بين مطلع عام 2017 وحتى يونيو الماضي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية في عددها الصادر، اليوم الأحد، استنادا إلى مقر رئاسة الشرطة الاتحادية أنه تم حتى الآن وقف 21 إجراء من إجراءات التحقيق على خلفية هذه الحالات.

وجاء في التقرير الصحفي: "اثنان من هذه الحالات انتهت بإيقاف (الإجراءات)، وتم فرض إجراءات تأديبية في تسع حالات، وتم تسريح الأفراد أو عدم توليتهم أية مهام بعد إنهاء التدريب في عشر حالات".

ويعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بالتعاون مع رؤساء الهيئات الأمنية الخاضعة لوزارته عرض تقرير موقف عن حالات الاشتباه اليمينية المتطرفة لدى الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بعد غد الثلاثاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - موحا الأحد 04 أكتوبر 2020 - 12:01
جميع الدول الغربية فيها عنصرين سواء في الامن ورجال التعليم والموظفين العمومين لكن يجب على المهاجرين وخاصة المسلمين ان يحترموا قانون الدولة المضيفة حتى يتقون شر هده النماديج
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2 - gharib الأحد 04 أكتوبر 2020 - 12:20
أصبحت الحكومات الديمقراطية في أزمة كبيرة، مثلها مثل الدول المتخلفة، حيث أن هذه الأخيرة تلصق أي معارض و تكمم الأفواه بتهم الإرهاب السهلة، كذلك اوروبا الديمقراطية، حين يعترض أحد سياستها و يكون هذا من بني جنسهم و من جنس عملهم، يتهمونهم بالعنصرية، الإرهاب و العنصرية هي تهم من أجل تكميم الأفواه و إحلال القمع لصالح الطبقة الحاكمة، و سوف تعلمون بعد عشرون سنة على الأكثر، حينما تصبحون عبيدا دخل منظومة رأسمالية متوحشة، معنى هذا الكلام.
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