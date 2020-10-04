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كُتّاب وآراء
حالات اشتباه في تطرف يميني بالشرطة الألمانية
كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية عن أن الشرطة الاتحادية سجلت 24 حالة اشتباه في حالات تطرف يميني و20 حالة اشتباه في ميول عنصرية بين أفرادها خلال الفترة بين مطلع عام 2017 وحتى يونيو الماضي.
وأوضحت الصحيفة الألمانية في عددها الصادر، اليوم الأحد، استنادا إلى مقر رئاسة الشرطة الاتحادية أنه تم حتى الآن وقف 21 إجراء من إجراءات التحقيق على خلفية هذه الحالات.
وجاء في التقرير الصحفي: "اثنان من هذه الحالات انتهت بإيقاف (الإجراءات)، وتم فرض إجراءات تأديبية في تسع حالات، وتم تسريح الأفراد أو عدم توليتهم أية مهام بعد إنهاء التدريب في عشر حالات".
ويعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بالتعاون مع رؤساء الهيئات الأمنية الخاضعة لوزارته عرض تقرير موقف عن حالات الاشتباه اليمينية المتطرفة لدى الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بعد غد الثلاثاء.