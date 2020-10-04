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جونسون ينفي معاناة كورونا: لائق مثل كلب جزار

جونسون ينفي معاناة كورونا: لائق مثل كلب جزار
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 12:40

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يعاني من تداعيات متأخرة لإصابته الخطيرة بمرض كوفيد-19 في الربيع الماضي.

وفي مقابلة مع محطة (بي بي سي) البريطانية الإعلامية، قال جونسون اليوم الأحد :" لائق مثل كلب الجزار" .

ووصف جونسون الشائعات التي أشارت إلى أنه لا يزال لم يتعاف تماما بعد إصابته بعدوى كورونا، بأنها "هراء".

وأعرب جونسون مجددا عن أمنياته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشفاء العاجل.

وكان جونسون قد خضع للعلاج في وحدة الرعاية المركزة لبعض الوقت إبان إصابته بمرض كورونا.

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