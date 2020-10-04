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كُتّاب وآراء
وفود عربية ودولية تصل إلى أرض "الكويت الحزينة"
استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للتعزية بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كما استقبل أمير الكويت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي للتعزية في وفاة الأمير الراحل.
وحضر أيضا رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي للتعزية بوفاة الأمير الراحل.
ووصل صباح اليوم إلى الكويت ممثل الحكومة الأمريكية وزير الدفاع مارك توماس اسبر والوفد المرافق، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، وممثل حكومة اليابان وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ورئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري للتعزية.