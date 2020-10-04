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الرئيسية | خارج الحدود | الأزهر: تصريحات ماكرون عن الإسلام "عنصرية"

الأزهر: تصريحات ماكرون عن الإسلام "عنصرية"

الأزهر: تصريحات ماكرون عن الإسلام "عنصرية"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 14:39

وصف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام بأنها "عنصرية" و"تدعم خطاب الكراهية".

وكان ماكرون قال، الجمعة، إنّ على فرنسا "التصدي للانعزالية الإسلامية" الساعية إلى "إقامة نظام مواز" و"إنكار الجمهورية".

وأضاف: "ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية (...) عزما معلنا على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير ترتيب مختلف للمجتمع"، معتبرا أن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".

وقال مجمع البحوث الإسلامية، في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، إنه "يستنكر التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اتهم فيها الإسلام باتهامات باطلة لا علاقة لها بصحيح هذا الدين الذي تدعو شريعته للسماحة والسلام بين جميع البشر حتى من لا يؤمنون به".

وأضاف المجمع التابع للأزهر، أهم المؤسسات الدينية في مصر والعالم الإسلامي، أنّ "مثل هذه التصريحات العنصرية من شأنها أن تؤجج مشاعر ملياري مسلم ممن يتبعون هذا الدين الحنيف".

واعتبر المجمع أن "إصرار البعض على إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان كالانفصالية والانعزالية، هو خلط معيب بين حقيقة ما تدعو إليه الأديان من دعوة للتقارب بين البشر وعمارة الأرض وبين استغلال البعض لنصوص هذه الأديان وتوظيفها لتحقيق أغراض هابطة".

ودعا إلى "التخلي عن أساليب الهجوم على الأديان ووصفها بأوصاف بغيضة، لأن ذلك من شأنه أن يقطع الطريق أمام كل حوار بنّاء".

وأشار إلى أنّ خطاب ماكرون "يدعم خطاب الكراهية ويأخذ العالم في اتجاه من شأنه أن يقضي على المحاولات المستمرة للوصول بهذا العالم إلى مجتمع يرسخ للتعايش بين أبنائه ويقضي على التفرقة والعنصرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - ملاحظ الأحد 04 أكتوبر 2020 - 14:46
اين هي المنظمات و الجمعيات الاسلامية من هاته التصريحات " العنصرية" ضد الاسلام؟ كل من هب و دب و اقتربت من فترة الانتخابات يجول و يغول بتصريحات ضد الاسلام لكي ترضى عليه اليهود.
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13
2 - Karim-Kuala Lumpur الأحد 04 أكتوبر 2020 - 14:53
لهذا أحترم الأزهر. على الرغم من وجود قلة من علماء الأزهر مع الحاكم إلا أن أغلبية علماءه كانوا مع الحق و لا يخافون لومة لائم و لهذا العديد منهم في السجون. السؤال المطروح أين هو المجلس العلمي المغربي من هاته التصريحات؟!
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8
3 - Abdellatif الأحد 04 أكتوبر 2020 - 14:57
la france est un état raciste et coloniale depuis toujours
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16
4 - عبدالحق الأحد 04 أكتوبر 2020 - 14:57
الحمد لله. الغرب همه الرئيسي هو القضاء على الإسلام والمسلمين. ولكن هيهات ثم هيهات
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4
5 - عبدالله الأحد 04 أكتوبر 2020 - 14:59
ظهرة عنصرية مكرون في مشكل شرق البحر المتوسط عندما انجاز الى تركيا وضد اردوغان ظهر على حقيقته انه عدو الاسلام من الدرجة الأولى وعنصري.
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12
6 - عبدالله الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:02
هذا حال كل الذين يصلون إلى مناصب لايستحقونها فعوض أن يجتهد ليقنع مواطنيه بأحقيته بالمنصب يتجه إلى خطابات سياسيوية كالتي يقدمها اليمين المتطرف لربما يخدع الناخبين مرة أخرى. فرنسا على العموم في السنوات الأخيرة هذا هو حالها مع الإسلام الذي تعتبره حائطا قصيرا يسهل القفز عليه.
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7
7 - amin amin الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:09
هذا هو الغرب داءما تشويه الاسلام والمسلمين. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم .
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6
8 - مغربي في المهجر الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:13
عاشرت وعملت مع العديد من الجنسيات عبر العالم، الفرنسيون هم الاسوء، بالإضافة الى الاستعلاء والغباء، يظنون انفسهم اسياد غيرهم، هم كالسرطان استغل بابشع الصور المسلمين والافارقة ولازال ليأتينا هاذا النكرة المدعو مكرون ليسب ديننا الحنيف، فرنسا كالبعوضة مصاصة دماء الغير ولازالت، دخلهم اغلبه من جيوب المسلمين والافارقة
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19
9 - مهاجر الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:14
انتهوا من كورونا و تخويف الرأي العام بها فعادوا إلى الإسلام لتخويف الناس كما قبل كورونا. و هاديك داعش لي كتعطيوها السلاح باغا تبني الجمهورية بحال فرنسا و لا بحال الميريكان ؟
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4
10 - يوسري الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:16
مادام العرب منحصرين في الدفاع ولم يفرضوا انفسم علميا وثقافيا ووووو فالاهانات ستظل تنزل من الغرب وداءمايعتبروننا شماعات يعلقون عليها مشاكلهم يكفي أننا نمول مشاريعهم الحياتية.
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4
11 - دولة إستعمارية الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:18
دولة تدعي الحرية والديموقراطية وهي دولة إستعمارية تعيش على نهب خيرات وثروات الدول الافريقية التى آستعمرتها وتتدخل في سياستها وتفرض شركتها عليها نهبها وتصنع إنقلابات لوضع رؤساء موالون لها.هي وأمثالها هم سبب تأخرنا.وهناك بعض الفرونكوفين المتملقين لماما فرنسا.جاهلين ماضيها وحضرها.
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12 - مغراوي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:18
ومتى كان اليهود والنصارى محبي ديننا الاسلامي الحنيف،فما بالك بالصهاينة الذين أصبحنا نركض نحوهم ليلا ونهارا.
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7
13 - الضفدع سحقوق الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:27
نحن في الطريق الى الحرب الصليبية لا محالة مع تصريحات مثل هاته تدل على تاريخ الاسلام القوي الذي حكم العالم قرنا كاملا انذاك ولن ينساها الصليبيون وسيرجع ليحكم العالم مرة ثانية وما قاله ماكرون ليس كراهية الاسلام فقط بل يريد تضعيف اعلاميا القوة الاسلامية التي تشنها سياسة توسع تركيا موخرا دليل قاطع لخوفه من الاسلام الذي بدأ يشكل عقدة له و يراه انه سيحكم بدل منه ومن انجلترا وباقي الدول الامبريالية المستعمرة مغتصبة الشعوب.
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14 - مواطن الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:27
هدا ليس عنصريا، هدا اخبث البشر، هدا المستعمر بأن على حقيقة الخبيثة. فرنسا الدولة الوحيدة التي تكره العرب والمسلمين، السبب هو أن الإسلام دخل بيوتها ولم يجد حلا لاخراجه من نفوس الغربيين الذين يعتنقون هدا الدين الحنيف كل يوم. أيها الرجل الإسلام أفضل من دينك وملتك. على الأقل اتبع دين نبيك وربك المسيح، أما الإسلام ونبيه كبار عليك وعلى مافي الدنيا كلها
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7
15 - تشدد وتطرف العرق الابيض الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:29
الاسلام دين راقي ايها الرئيس اين علاماؤونا المغاربة في الدين واين جامعة القرويين تاريخها قبل جامعات اوربا ياماكرون يقول القران / لانفرق بين احد من رسله فالاسلام دين يقبل بكل الاديان / السيد ماكرون من العرق الابيض
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16 - hind الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:32
يجب مُقاطعة جميع المنتجات الفرنسية !!!
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17 - مواطن الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:33
أيها المجرم هل الإسلام قتل ما قتلتم في الجزائر وفيتنام. هل الإسلام قتل ما قتلتم أنتم إخوانكم الغربيين في المغرب وتونس وليبيا والعراق وسوريا وأفغانستان وأفريقيا. الإسلام دين الله، والله هو من يحفظ دينه. لما انت الوحيد الذي يتهم الإسلام، هل انت دركي العالم؟ لا حاشى لله أن تكون حتى رجل.
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18 - وجدة الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:34
و ووزارة شؤون الإسلامية المغربية لم تحرك ساكنا أكيد لن يقدر بنطق كلامة وحده على مامهم فرنسة الاستعماري ساري المفعول
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19 - محمدين الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:36
ماكرون وفرنسا بشكل عام أكثر البلدان عنصرية إزاء الدين الإسلامي
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20 - المغترب الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:36
يقول الله -تبارك وتعالى- في هذه السورة الكريمة سورة البقرة: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ [سورة البقرة:120].
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21 - Mazagan الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:39
الحمد لله سمعنا صوتا يندد بعنصرية و همجية الرئيس الفرنسي تجاه الإسلام و المسلمين، لكن أين باقي المنظمات الإسلامية الأخرى ؟
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22 - مصطفى آيت الغربي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:41
عن أي تعايش تتحدثون؟ لو كانت القيادة العالمية بالقرآن لكان هناك تعايش واستقرار ولكن العالم يقاد بالتوراة والانجيل واسمعوا مادا قال يسوع اله الصليبيين : ما جئت لألقي سلاما على الأرض. ماجئت لألقي سلاما بل سيفا. فاني جئت لأفرق الانسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها. وأعداء الانسان أهل بيته.
انجيل متى الأصحاح العاشر العدد: 24 و 25

كل ما نراه في العالم من حروب ومجاعات وظلم واحتقار واستعمار وهمجية تستحيي منها همجية التتارجنكيز خان. هدا مايقوم به ماكرون العضو في الجماعات السرية العالمية والثعلب في لباس الحمل.
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23 - حسن زمام الأحد 04 أكتوبر 2020 - 15:49
لاجديد فالعنصرية سمة النظام الفرنسي ولكن أين هو موقف منظمة التعاون الإسلامي والهيئات العلمية المسؤولة عن الفتوى في دولنا العربية والإسلامية وما أكثرها.وتحية الأزهر الشريف.
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