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كُتّاب وآراء
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ترامب يستطيع مغادرة المستشفى اعتبارا من الغد
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:29
أعلن أطباء دونالد ترامب، المصاب بفيروس كورونا المستجد، الأحد، أن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي يستمر في "التحسن" ويمكن أن يخرج من المستشفى اعتبارا من الاثنين.
وقال الطبيب شون كونلي، من مستشفى وولتر ريد العسكري، إن مستوى الأوكسجين لدى الرئيس انخفض مرتين منذ ظهور الأعراض؛ لكنه تحسن ولم يعد يعاني الحمى، موضحا أنه يعالج بالستيرويد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - جون ويلسون الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:36
ترامب غير مريض هو فقط يحضر للقاح الأمريكي الذي يسوى الملايير من الدولارات تما إعلان إصابته خلال ليلة الجمعة السبت ويمكنه مغادرة المستشفى يوم الإثنين ما هذا الضحك
2 - raad الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:40
الحمد لله رغم عدم قوتنا و ضعفنا..اننا نستطيع معرفة خذعهم و كيدهم. لم تبقى عقولنا مغدوعة.
3 - Sabrina الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:43
قلنا لكم ان فيروس كورونا اصبح ضعيفا كما أكد دلك لبروفسور راوول .اثرامب شيخ ومريض بالسمنة ويشفى في خمسة أيام !!!!!!
4 - قدور الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:59
هذا يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تملك الدواء يقضي على كورونا في ثلاثة ايام.والله العظيم غريب امر هذا كورونا .لم نعد نصدق ما يروج ولو كان صحيحا كثرة المزامير على هذا الوباء .ولكن الزمن كشاف كما يقولون.احنا اوكورونا والزمن طويل
5 - وفاء 1 الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:25
شنو زعم خدا الدواء سيدنا موسى وعلاش ما يعطيوهش البشرية كلها
6 - البجعدي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:48
كم من سياسي إستعمل الفيروس ؟؟ كم من رياضي إستعمل الفيروس ؟؟؟ كيف ترومب صابه الفيروس ؟؟ أطباء حوله و لا يذهب لا للسوق لا يأخد المواصلات كل من يريد إقتراب منه لازم فصوحات وووو كيف أصابه الفيروس ؟؟؟ الإحتمال جد ضعيف
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