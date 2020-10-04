ترامب يستطيع مغادرة المستشفى اعتبارا من الغد

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن أطباء دونالد ترامب، المصاب بفيروس كورونا المستجد، الأحد، أن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي يستمر في "التحسن" ويمكن أن يخرج من المستشفى اعتبارا من الاثنين.

وقال الطبيب شون كونلي، من مستشفى وولتر ريد العسكري، إن مستوى الأوكسجين لدى الرئيس انخفض مرتين منذ ظهور الأعراض؛ لكنه تحسن ولم يعد يعاني الحمى، موضحا أنه يعالج بالستيرويد.