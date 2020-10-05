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الرئيسية | خارج الحدود | بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة

بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة

بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:33

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تلقى دعوة من نظيره الألماني والأمم المتحدة للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا يتعلق بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي.

ويعقد هذا الاجتماع (برلين 2) اليوم الإثنين 05 أكتوبر عبر تقنية التناظر عن بعد، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، برعاية ألمانيا التي نظمت واستضافت مؤتمر برلين حول ليبيا، وهو المؤتمر الذي تم فيه إقصاء المغرب من المشاركة.

وفي وقت رفضت وزارة الخارجية المغربية التعليق على الدعوة، أكدت مصادر هسبريس أن الوزير ناصر بوريطة "معبأ اليوم إلى جانب الأطراف الليبية التي قدمت إلى بوزنيقة لإجراء محادثات جادة، ملموسة وعملية، بدل المشاركة في نقاشات جوفاء".

وأضافت المصادر ذاتها أنه "إذا كانت هناك مشاركة مغربية فمن غير المحتمل أن تكون على المستوى الوزاري"، لكنها أشارت إلى أن المشاركة المغربية ستكون "على المستوى المناسب"، أي إنها ستقتصر على الأرجح على المراقبة ومتابعة النقاش، دون المساهمة فيه عملياً؛ وذلك في إطار قطع المملكة مع سياسة الكرسي الفارغ.

ويتشبث المغرب بشدة، وفق مراقبين، باستقلاليته في رسم تحركاته الدبلوماسية، "وهي الاستقلالية التي دفعت بالفرقاء الليبيين إلى القدوم إلى بوزنيقة، بعد أن رفضوا العديد من الدعوات من قبل"، تورد مصادرنا، التي أكدت أن "المغرب وفر شروطا تضمن لهم الاحترام وعدم التدخل والدعم الضروري للمضي قدما نحو حوار هادئ وواعد أكثر من أي وقت مضى".

ويشكل "حوار بوزنيقة"، حسب مراقبين، "مكسبا هاما وثمينا بالنسبة لليبيا والمغرب، لا تستوي التضحية به في سبيل نقاش نظري صاخب، يجري على بعد آلاف الكيلومترات من المنطقة"، في إشارة إلى عدم قدرة مؤتمر "برلين 2" على فهم تعقيدات الملف الليبي نظرا لبعده عن المنطقة.

في مقابل ذلك، يرى محللون أن الدعوة التي تلقاها الوزير بوريطة "تشكل اعترافا صريحا بالدور الحاسم الذي لعبه المغرب ومازال يلعبه في الملف الليبي المعقد؛ وهو اعتراف جاء من الدول التي اختارت، لأسباب مازالت غير مفهومة حتى يومنا هذا، إقصاء المغرب دون مبرر من المؤتمر الأول حول ليبيا الذي انعقد ببرلين في يناير الماضي".

وتأتي دعوة اليوم، حسب العديد من المتتبعين، كتدارك لخطأ إقصاء المغرب من "مؤتمر برلين"، وفي وقت تتواصل مفاوضات بوزنيقة بعد التقدم الذي أحرزه الفرقاء الليبيون قبل بضعة أسابيع، ثم عادوا هذا الأسبوع، مرة أخرى، لمواصلة حسم الخلاف حول المناصب السيادية في أجواء طبعتها روح التفاهم والتوافق، بتعبير الوفدين المفاوضين.

جدير بالذكر أن المملكة المغربية أعربت في يناير الماضي عن استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين، حول ليبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مدوخ الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:47
المغرب يسير في طريق الصحيح ضربت المعلم بعدما نجح مؤتمر بوزنيقة أيادي خفية تريد فرملت حوار ليبي في المغرب مانساوش بلي انا المغرب ارض شرفاء
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14
2 - مغربي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:53
ااسلام
ما يعجبني في الدولة المغربية هو ضبط النفس و عدم التهور في الرد على أية مسألة ديبلوماسية سواء في قضيتنا الوطنية او القضايا الإقليمية و الدولية عندما عقد مؤتمر برلين تم إقصاء المغرب من الحضور كفاعل رءيسي في اتفاق الصخيرات و التاريخ يعيد نفسه مع مفاوضات بوزنيقة هنا يظهر ان الدول المتقدمة و التي لها وزن دولي تريد الركوب على ظهور دول عالم التالت اين كانت ألمانيا او اروبا من اتفاق الصخيرات و انبتاق حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لمادا لم يتم استغلال الاتفاق لتسريع وقف إطلاق النار و راب الصدع بين الفرقاء.
بصفتي كمسلم و عربي و أمازيغي اناشد الليبيين بالابتعاد عن تكتلات المشرق و المغرب و الجلوس مع بعضهم في جو اخوي و وطني لتدويب جميع الخلافات لكي صفحة سوداء من تاريخها العريق.
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23
3 - Coup de maître الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:54
Une décision bien réfléchie et bien justifiée dont le but est d'aller jusqu'à la fin dans le règlement du conflit libeen....c'est aussi un coup honorable pour ceux qui ont écarté le Maroc dans la réunion du Berlin 1 , pour montrer que le Maroc n'est pas n'importe quel pays , et que c'est un grand pays sous la direction de sa Majesté que Dieu le glorifie....vive le Roi , vive le Peuple marocain
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8
4 - خيوب سعيد الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:54
من الامور الجيدة أن نسمع مثل هذه الامور التي تزيد حب الانتماء للوطن وتقوي الشعور بالوطنية وتحسين بالعز والفخر وباستقلالية القرار السياسي.
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14
5 - جميلة الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:55
أحب أن أقول أن المغرب و ليبيا شعبين شقيقين يجمعهما الإسلام و العروبة و التاريخ و ليست المصالح و الرياء
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10
6 - مواطن الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:57
ألمانيا لها مصالح في ليبيا و تريد تلميع صورتها الدبلوماسية على حساب المغرب الذي بدل مجهودات كبيرة في الموضوع. يجب على الليبيين عدم الذهاب لبرلين، و برافو لبوريطة. ألمانيا لا يستفيد منها المغرب شيئا و لم تعره يوما أي اهتمام. لذا يجب رد الصاع صاعين.
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18
7 - Abdou73 الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 12:58
عرفوا الان من هي القوة ال إقليمية الحقيقية ومن هم ابطال العالم في الكذب
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8 - رضوان الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:05
يبدو ان الماكينة السياسية الالمانية فقدت انضباطها. المشكل بين الاخوة الليبيين واحد وواضح وجهات اخرى تبحث عن اجتماعات برلين 2 بعد برلين ١....مبادرة مصر ..مبادرة تونس والجزائر ....في نظري الحسم في الموضوع يعود الى الاطراف الليبية التي توافقت على كثير من الامور في اجتماعات بوزنيقة.....غير ذلك ليس سوى تشويش وسعي خبيث لعرقلة التقارب والتفاهم والتضامن بين الاخوة الليبيين
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9 - مغربي مغترب الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:06
برافو للدبلوماسية المغربية بهذا الموقف
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10 - Mo beny الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:07
ألمانيا تعادي دائما مصالح المغرب. إعلامها يتهجم باستمرار على الإسلام و المغاربة و يصفهم بمبالغة شديدة بأبشع الصفات
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11 - أحمد الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:07
سياسة حكيمة ورائها الملك محمد السادس تجنب سياسة الكرسي الفارغ التي كلفتنا باهضا في إفريقيا وفرض احترام الغير أيا كان وكمثال بسيط إذا كان عندك خلاف داخل البيت فلن يحله لا الأقارب ولا الجيران ولا الأصدقاء.
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12 - مغربي وافتخربمغربيتي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:07
الفرقاء المجتمون في المانيا أو غيرها لا تحركهم مصلحة الشعب الليبي ولا ليبيا وإنما مصالحهم الدولية والشخصية والامتيازات البترولية والمعدنية التي تزخر بها ليبيا لذلك وضع الليبيين ثقتهم في المغرب وحنكته في علاج صرعاتهم لأنه ليس له اطماع كباقي المتدخلين في الشأن الليبي وعندما احست ألمانيا وغيرها بالدور الذي يقوم به المغرب والنجاح الذي حققه في هذا الشأن مقابل فشلهم أرادت أن تركب عليه وتصنفه لصالحها لذلك وجب على المغرب والليبيين اليقظة والانتباه لهذه المؤامرة التي ربما تنسف ما يقوم به المغرب لأن هناك من يريد لليبيين أن لا يتصالحوا ولا يتفقوا لأجل بيع اسلحتهم وصنعاتهم العسكرية والمدنية للاطراف الليبية المتنازعة والمتسارعة في شرق ليبيا وغربها .
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13 - rachid maghribi الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:16
اين كانت برلين عندما كانت المغرب في أول خطوة
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14 - رشيد الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:16
قرار في محله.على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. شكرا للديبلوماسية المغربية..
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15 - Marroquino الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:17
هذا هو المنكر بعينه، كلما بنت المملكة المغربية حوارا مفيدا أو علاقة جيدة مع دولة يأتي من يهدمها.
وما دخل برلين في الحوار الليبي
وما دخل الجزائر في الحوار الليبي بعد ما شاركت في تدمير الشعب الليبي بتأييدها لحفتر.
ما يجري لا يعرفه إلا المتخصصون...
أخشى أن تنشب حرب في الصحراء المغربية.
روسيا، ألمانيا، أمريكا، فرنسا، ... أمور غير واضحة
وما خفي أعظم.
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16 - وليد من واشنطن الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 13:20
اه كم انت جميل يا وطني وكم انت رائع يا بلدي وكم انا فخور بكوني مغربي وتحية للسيد بوريطة وتحية لكل من يعمل لصالح الوطن وتحية لكل جندي يضحي لينام اللصوص والانتهازيون واصحاب التعريجة والبندير وقولوا العام زين تحية للطبيب وااممرض والمعلم والفلاح وسائق الشاحنة وعامل النظافة وعامل البناء ورجال الامن باطيافهم وعمال المصانع
وكل من يقف بفخر وصبر لصالح هذا البلد ونحن نرفض ولن نسكت عن الخونة والبنادرية والحلايقية واصحاب بلا بلا والله ولي التوفيق
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