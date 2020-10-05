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كُتّاب وآراء
بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تلقى دعوة من نظيره الألماني والأمم المتحدة للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا يتعلق بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي.
ويعقد هذا الاجتماع (برلين 2) اليوم الإثنين 05 أكتوبر عبر تقنية التناظر عن بعد، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، برعاية ألمانيا التي نظمت واستضافت مؤتمر برلين حول ليبيا، وهو المؤتمر الذي تم فيه إقصاء المغرب من المشاركة.
وفي وقت رفضت وزارة الخارجية المغربية التعليق على الدعوة، أكدت مصادر هسبريس أن الوزير ناصر بوريطة "معبأ اليوم إلى جانب الأطراف الليبية التي قدمت إلى بوزنيقة لإجراء محادثات جادة، ملموسة وعملية، بدل المشاركة في نقاشات جوفاء".
وأضافت المصادر ذاتها أنه "إذا كانت هناك مشاركة مغربية فمن غير المحتمل أن تكون على المستوى الوزاري"، لكنها أشارت إلى أن المشاركة المغربية ستكون "على المستوى المناسب"، أي إنها ستقتصر على الأرجح على المراقبة ومتابعة النقاش، دون المساهمة فيه عملياً؛ وذلك في إطار قطع المملكة مع سياسة الكرسي الفارغ.
ويتشبث المغرب بشدة، وفق مراقبين، باستقلاليته في رسم تحركاته الدبلوماسية، "وهي الاستقلالية التي دفعت بالفرقاء الليبيين إلى القدوم إلى بوزنيقة، بعد أن رفضوا العديد من الدعوات من قبل"، تورد مصادرنا، التي أكدت أن "المغرب وفر شروطا تضمن لهم الاحترام وعدم التدخل والدعم الضروري للمضي قدما نحو حوار هادئ وواعد أكثر من أي وقت مضى".
ويشكل "حوار بوزنيقة"، حسب مراقبين، "مكسبا هاما وثمينا بالنسبة لليبيا والمغرب، لا تستوي التضحية به في سبيل نقاش نظري صاخب، يجري على بعد آلاف الكيلومترات من المنطقة"، في إشارة إلى عدم قدرة مؤتمر "برلين 2" على فهم تعقيدات الملف الليبي نظرا لبعده عن المنطقة.
في مقابل ذلك، يرى محللون أن الدعوة التي تلقاها الوزير بوريطة "تشكل اعترافا صريحا بالدور الحاسم الذي لعبه المغرب ومازال يلعبه في الملف الليبي المعقد؛ وهو اعتراف جاء من الدول التي اختارت، لأسباب مازالت غير مفهومة حتى يومنا هذا، إقصاء المغرب دون مبرر من المؤتمر الأول حول ليبيا الذي انعقد ببرلين في يناير الماضي".
وتأتي دعوة اليوم، حسب العديد من المتتبعين، كتدارك لخطأ إقصاء المغرب من "مؤتمر برلين"، وفي وقت تتواصل مفاوضات بوزنيقة بعد التقدم الذي أحرزه الفرقاء الليبيون قبل بضعة أسابيع، ثم عادوا هذا الأسبوع، مرة أخرى، لمواصلة حسم الخلاف حول المناصب السيادية في أجواء طبعتها روح التفاهم والتوافق، بتعبير الوفدين المفاوضين.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية أعربت في يناير الماضي عن استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين، حول ليبيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
ما يعجبني في الدولة المغربية هو ضبط النفس و عدم التهور في الرد على أية مسألة ديبلوماسية سواء في قضيتنا الوطنية او القضايا الإقليمية و الدولية عندما عقد مؤتمر برلين تم إقصاء المغرب من الحضور كفاعل رءيسي في اتفاق الصخيرات و التاريخ يعيد نفسه مع مفاوضات بوزنيقة هنا يظهر ان الدول المتقدمة و التي لها وزن دولي تريد الركوب على ظهور دول عالم التالت اين كانت ألمانيا او اروبا من اتفاق الصخيرات و انبتاق حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لمادا لم يتم استغلال الاتفاق لتسريع وقف إطلاق النار و راب الصدع بين الفرقاء.
بصفتي كمسلم و عربي و أمازيغي اناشد الليبيين بالابتعاد عن تكتلات المشرق و المغرب و الجلوس مع بعضهم في جو اخوي و وطني لتدويب جميع الخلافات لكي صفحة سوداء من تاريخها العريق.
وما دخل برلين في الحوار الليبي
وما دخل الجزائر في الحوار الليبي بعد ما شاركت في تدمير الشعب الليبي بتأييدها لحفتر.
ما يجري لا يعرفه إلا المتخصصون...
أخشى أن تنشب حرب في الصحراء المغربية.
روسيا، ألمانيا، أمريكا، فرنسا، ... أمور غير واضحة
وما خفي أعظم.
وكل من يقف بفخر وصبر لصالح هذا البلد ونحن نرفض ولن نسكت عن الخونة والبنادرية والحلايقية واصحاب بلا بلا والله ولي التوفيق