24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش" (5.00)

  2. تقرير عربي ينوّه بتجربة المغرب في مجال الصناعة المالية الإسلامية (5.00)

  3. رئيس البرلمان الأوروبي يشيد بالمبادرات المغربية (5.00)

  4. بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة (5.00)

  5. الأمم المتحدة تمنح جمعية مغربية "الوضع الاستشاري"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:22

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن الاختبارات أكدت إصابتها بفيروس كورونا اليوم الاثنين.

وكتبت ماكيناني في بيان على موقع تويتر إنها ستدخل في عزل ذاتي وستواصل العمل عن بعد، موضحة أنها لا تعاني من أي أعراض.

وتعرضت ماكناني لانتقادات في الأيام الأخيرة بسبب عقد مؤتمرات صحفية في البيت الأبيض دون ارتداء كمامة.

وبذلك تنضم إلى مجموعة متزايدة من الأشخاص المقربين من الرئيس دونالد ترامب الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كيف يعقل،،،؛؟ الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:59
كيف يعقل أن يصاب موظفي البيت الأبيض وعلى رأسهم أكبر رئيس دولة في العالم بفيروس كوفيد 19 دون اخد اي تدابير احترازية، فهل هدا استهزاء أو استهتار بالفيروس الصيني كما يقول ترامب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.