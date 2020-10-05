24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/10/2020
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا
- الحوار الاجتماعي
- دعم الفنانين
- هذه تدابير بسيطة للحفاظ على الذاكرة واللياقة الذهنية في الكِبَر
- تحذير .. الأسماك النيئة والمدخنة ممنوعة على هؤلاء الأشخاص
عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش" (5.00)
تقرير عربي ينوّه بتجربة المغرب في مجال الصناعة المالية الإسلامية (5.00)
بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة (5.00)
- بكاءٌ وتكبير .. مشاهد "صادمة" لوصول "حراكّة" إلى الضفة الإسبانية - (121)
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا - (71)
- بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة - (56)
- غوتيريش يفضح خروقات "الجبهة" بنقل أسلحة ثقيلة للمنطقة العازلة - (52)
- المغرب يراهن على طائرات "أباتشي" ودبابات "أبرامز" ورادارات أمريكية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:22
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن الاختبارات أكدت إصابتها بفيروس كورونا اليوم الاثنين.
وكتبت ماكيناني في بيان على موقع تويتر إنها ستدخل في عزل ذاتي وستواصل العمل عن بعد، موضحة أنها لا تعاني من أي أعراض.
وتعرضت ماكناني لانتقادات في الأيام الأخيرة بسبب عقد مؤتمرات صحفية في البيت الأبيض دون ارتداء كمامة.
وبذلك تنضم إلى مجموعة متزايدة من الأشخاص المقربين من الرئيس دونالد ترامب الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كيف يعقل،،،؛؟ الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:59
كيف يعقل أن يصاب موظفي البيت الأبيض وعلى رأسهم أكبر رئيس دولة في العالم بفيروس كوفيد 19 دون اخد اي تدابير احترازية، فهل هدا استهزاء أو استهتار بالفيروس الصيني كما يقول ترامب.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1