إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

هسبريس - د.ب.أ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن الاختبارات أكدت إصابتها بفيروس كورونا اليوم الاثنين.

وكتبت ماكيناني في بيان على موقع تويتر إنها ستدخل في عزل ذاتي وستواصل العمل عن بعد، موضحة أنها لا تعاني من أي أعراض.

وتعرضت ماكناني لانتقادات في الأيام الأخيرة بسبب عقد مؤتمرات صحفية في البيت الأبيض دون ارتداء كمامة.

وبذلك تنضم إلى مجموعة متزايدة من الأشخاص المقربين من الرئيس دونالد ترامب الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس.