24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا
- الحوار الاجتماعي
- دعم الفنانين
- هذه تدابير بسيطة للحفاظ على الذاكرة واللياقة الذهنية في الكِبَر
- تحذير .. الأسماك النيئة والمدخنة ممنوعة على هؤلاء الأشخاص
عاجل .. المغرب يفكك خلية إرهابية بطنجة بايعت تنظيم "داعش" (5.00)
تقرير عربي ينوّه بتجربة المغرب في مجال الصناعة المالية الإسلامية (5.00)
بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة (5.00)
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا - (74)
- بوريطة يرفض المشاركة في مؤتمر "برلين 2" ويتشبث بحوار بوزنيقة - (57)
- الاتفاق المغربي الأمريكي يفتح باب الصناعات العسكرية أمام المملكة - (49)
- أساتذة مغاربة يخلّدون "اليوم العالمي للمدرس" بالاحتجاج والإضراب - (47)
- المغرب يراهن على طائرات "أباتشي" ودبابات "أبرامز" ورادارات أمريكية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب يعلن مغادرة المشفى.. الطبيب: لم يتعاف كليا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بكوفيد-19 أنه سيغادر المستشفى الاثنين في الساعة 22.30 توقيت غرينتش، داعيا مواطنيه إلى عدم الخوف من فيروس كورونا المستجد، في حين اعتبر طبيب البيت الأبيض أن الملياردير الأمريكي "قد لا يكون تعافى تماما".
وكتب ترامب على تويتر: "سأغادر مركز والتر ريد الطبي الرائع.. أشعر فعلا بأنني بخير. لا تخشوا كوفيد. لا تدعوه يسيطر على حياتكم"، مؤكدا أنه يشعر بأنه "أفضل مما كان عليه قبل عشرين عاما".
وجاءت تغريدة ترامب بعيد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إصابتها بكوفيد-19.
ويبدي ترامب (74 عاما) تصميمه على العودة إلى حملته الانتخابية في مواجهة خصمه الديموقراطي جو بايدن، البالغ 77 عاما.