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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعلن مغادرة المشفى.. الطبيب: لم يتعاف كليا

ترامب يعلن مغادرة المشفى.. الطبيب: لم يتعاف كليا

ترامب يعلن مغادرة المشفى.. الطبيب: لم يتعاف كليا
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 20:55

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بكوفيد-19 أنه سيغادر المستشفى الاثنين في الساعة 22.30 توقيت غرينتش، داعيا مواطنيه إلى عدم الخوف من فيروس كورونا المستجد، في حين اعتبر طبيب البيت الأبيض أن الملياردير الأمريكي "قد لا يكون تعافى تماما".

وكتب ترامب على تويتر: "سأغادر مركز والتر ريد الطبي الرائع.. أشعر فعلا بأنني بخير. لا تخشوا كوفيد. لا تدعوه يسيطر على حياتكم"، مؤكدا أنه يشعر بأنه "أفضل مما كان عليه قبل عشرين عاما".

وجاءت تغريدة ترامب بعيد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إصابتها بكوفيد-19.

ويبدي ترامب (74 عاما) تصميمه على العودة إلى حملته الانتخابية في مواجهة خصمه الديموقراطي جو بايدن، البالغ 77 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - said الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 21:21
لا تخشوا كوفيد. لا تدعوه يسيطر على حياتكم"، مؤكدا أنه يشعر بأنه "أفضل مما كان عليه قبل عشرين عاما". اهي كوفيد يزيد في المناعة فهم تسط
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2 - وبززززززآآآآآافففففف الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 21:30
لحسن الحظ أصيب ترامب ليقول لنا أن نعيش حياتنا بدون خوف وبززززززآآآآآافففففف
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