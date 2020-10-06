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محكمة العدل الأوروبية تنتقد الجمع العشوائي للبيانات
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:39
قضت محكمة العدل الأوروبية، بأن الجمع العشوائي الذي تقوم به وكالات التجسس لبيانات الهاتف والإنترنت الخاصة بالمستخدمين، لا يتماشى مع قواعد الخصوصية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - mre الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:58
جمع المعلومات ليس عشوائيا بل مخططا و كل من يستعمل هاتفا فهو مراقب باستمرار كشخص من خلال كاميرا هاتفه و كذلك أذواقه و اهتماماته و جميع ما يتوفر عليه من معطيات في جميع حساباته و اشتراكاته و أمراضه و قدراته و مستوى عيشه و أنواع إدمانه و علاقاته و تاريخ حياته. الطريقة الوحيدة للإفلات من التجسس هي عدم التوفر على هاتف و عدم استعمال الانترنيت، يعني مستحيل!. القادم في المستقبل لم نراه حتى في أفلام الخيال العلمي.
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