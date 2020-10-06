محكمة العدل الأوروبية تنتقد الجمع العشوائي للبيانات

هسبريس - د.ب.أ

قضت محكمة العدل الأوروبية، بأن الجمع العشوائي الذي تقوم به وكالات التجسس لبيانات الهاتف والإنترنت الخاصة بالمستخدمين، لا يتماشى مع قواعد الخصوصية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.