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ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن"
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:26
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد أن تجري المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديموقراطية جو بايدن رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب في تغريدة: "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".