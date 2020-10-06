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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن"

ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن"

ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن"
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:26

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد أن تجري المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديموقراطية جو بايدن رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة: "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".

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