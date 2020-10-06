ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن"

هسبريس - أ.ف.ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد أن تجري المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديموقراطية جو بايدن رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة: "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".