24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2313:2016:3419:0820:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة (5.00)

  2. خطة استباقية وحنكة تدبيرية .. مفاتيح مكافحة المملكة للإرهاب ‎ (5.00)

  3. اقطعوا دابر الانفصال قضائيا! (5.00)

  4. مهنيو نقل البضائع يُربِكون ميناء البيضاء وسط دعوات إلى الإضراب (5.00)

  5. تأخر الأجور يعمّق أزمة عمّال النظافة في تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس أمريكا يعود إلى العمل في "المكتب البيضوي"

رئيس أمريكا يعود إلى العمل في "المكتب البيضوي"

رئيس أمريكا يعود إلى العمل في "المكتب البيضوي"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 20:10

قال متحدث باسم دونالد ترامب إن الرئيس الأمريكي عاود الأربعاء العمل في المكتب البيضوي بعد ستة أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19.

وأوضح الناطق براين مورغنسترن أن ترامب يطّلع على آخر مستجدات المفاوضات حول خطة المساعدة الاقتصادية، والإعصار دلتا.

وتتابع تحركات الرئيس الأمريكي الذي غادر المستشفى مساء الاثنين عن كثب، في وقت يزداد عدد المصابين بكوفيد-19 في البيت الأبيض.

وكان ترامب الذي يتعرض لانتقادات منذ بدء انتشار الجائحة، أثار جدلا فور عودته إلى البيت الأبيض.

فبعيد ترجله من المروحية الرئاسية صعد الدرج المؤدي إلى شرفة مقر إقامته ونزع الكمامة في "شارة تحدي".

وغرد الاثنين من المستشفى كاتبا "لا تخافوا من كوفيد"، مثيرا استغراب قيّمين على الشأن الطبي.

وتجاوزت الولايات المتحدة للتو عتبة 210 آلاف وفاة جراء كوفيد-19.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.