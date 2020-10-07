رئيس أمريكا يعود إلى العمل في "المكتب البيضوي"

هسبريس - أ.ف.ب

قال متحدث باسم دونالد ترامب إن الرئيس الأمريكي عاود الأربعاء العمل في المكتب البيضوي بعد ستة أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19.

وأوضح الناطق براين مورغنسترن أن ترامب يطّلع على آخر مستجدات المفاوضات حول خطة المساعدة الاقتصادية، والإعصار دلتا.

وتتابع تحركات الرئيس الأمريكي الذي غادر المستشفى مساء الاثنين عن كثب، في وقت يزداد عدد المصابين بكوفيد-19 في البيت الأبيض.

وكان ترامب الذي يتعرض لانتقادات منذ بدء انتشار الجائحة، أثار جدلا فور عودته إلى البيت الأبيض.

فبعيد ترجله من المروحية الرئاسية صعد الدرج المؤدي إلى شرفة مقر إقامته ونزع الكمامة في "شارة تحدي".

وغرد الاثنين من المستشفى كاتبا "لا تخافوا من كوفيد"، مثيرا استغراب قيّمين على الشأن الطبي.

وتجاوزت الولايات المتحدة للتو عتبة 210 آلاف وفاة جراء كوفيد-19.