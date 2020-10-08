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الرئيسية | خارج الحدود | شيعة العراق يحيون أربعينية الحسين في كربلاء

شيعة العراق يحيون أربعينية الحسين في كربلاء

شيعة العراق يحيون أربعينية الحسين في كربلاء
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 13:35

يحيي الشيعة في العراق اليوم الخميس مناسبة أربعينية الإمام الحسين رضي الله عنه في ظل إجراءات أمنية وصحية مشددة.

واكتظت مدينة كربلاء خلال الأيام القليلة الماضية بأعداد هائلة من الزوار الذين قدموا لإحياء أربعينية الإمام الحسين مشيا على الأقدام، قاطعين مئات الكيلومترات، وخاصة من محافظات البصرة والناصرية وميسان، إضافة إلى المحافظات الأخرى ذات الغالبية الشيعية، كتقليد سنوي لإحياء المناسبة.

وطافت جموع كبيرة من الزوار شوارع مدينة كربلاء منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم في مسيرات حاشدة بهذه المناسبة، حاملين أعلام العراق وأعلاما ملونة.

وأعلنت الحكومة العراقية اعتبار اليوم الخميس عطلة رسمية في البلاد، ونشرت قوات أمنية لتأمين موسم الزيارة، فضلا عن تأمين أسطول كبير من الحافلات والقطارات لنقل الزوار إلى محفظاتهم بعد انتهاء المراسيم.

ولأول مرة منذ سنوات تشهد مراسيم إحياء أربعينية الإمام الحسين أعمال عنف عندما تصدت القوات الأمنية والحشد الشعبي لمسيرة نظمها مجاميع من المتظاهرين وسط جموع غفيرة من الزوار، وأبعدتهم باستخدام الهراوات والعصي إلى خارج مكان إحياء الزيارة في محيط ضريح الإمام الحسين وسط كربلاء.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في تصريح صحافي، إن "الخطط الأمنية في بغداد وكربلاء تسير وفق ما هو مرسوم"، وإن قيادة العمليات المشتركة العراقية وفرت طائرتي إسعاف فوري لنقل الحالات المرضية الخاصة لتقديم العلاج بأسرع ما يمكن، ونشر التعليمات بشأن ارتداء القفازات والكمامات لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ميمون الخميس 08 أكتوبر 2020 - 13:51
دكرى الحسين تدفع الشيعة إلى البدع وارتكاب المحرمات نرجوا الله ان يعيدنا الى طريق الصواب
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2 - مروان الخميس 08 أكتوبر 2020 - 14:00
يجب مراجعة بعض الطقوس في هذه المهرجانات الدينية فهي صادمة للعامة، كجلد الجسد حتى يظهر الدم. بالنهاية أربعينيتكم سعيدة ولتحيوا بهناء في أرض العراق المقدسة سنة، شيعة، يهود، يزيديون، نصارى.....
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3 - مراكش المنارة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 14:07
حتا حنا عندنا فالمواسم كياكلوا اللحم خضر وكيضربو لحمهم بالموس والشعوذة والوسخ ديال بصح .... وطقوس أكثر تخلفا من الشيعة ... الشيعة راه غير حداكم فالاضرحة والمواسم ... نبداو براسنا بعدا ...
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