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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" يقتل نحرا شرطية عراقية غربي الموصل

"داعش" يقتل نحرا شرطية عراقية غربي الموصل

"داعش" يقتل نحرا شرطية عراقية غربي الموصل
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 14:40

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، بمقتل امرأة كانت تعمل شرطية في أحد سجون المحافظة، واختطاف ابنتها، غربي الموصل (400كم شمال بغداد).

وقال النقيب عدي سمير من شرطة نينوى إن "عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل امرأة في قضاء تلعفر (70كم غربي الموصل) وقاموا بقتلها نحرا واختطاف ابنتها (15عاما) قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، وأوضح أن "الضحية كانت تعمل شرطية في سجن بادوش الإقليمي شمال غربي الموصل".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر "داعش" الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على "تنظيم الدولة" عسكريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - بستان الخميس 08 أكتوبر 2020 - 14:50
هؤلاء الإرهابيون المجرمون لا عقل لهم ولا دين عندهم وإنما هي تأويلات باطلة يستنكرها كل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها إنهم متعطشون لسفك الدماء البريئة مما يدل أنهم ليسوا بشرا ولا توجد في قلوبهم الرحمة بالخلق فاللهم ابعد عن شبابنا شرهم وانحرافهم وغلوهم وإجرامهم.
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67
2 - ayoub الخميس 08 أكتوبر 2020 - 14:59
يقول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم : بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا، فطوبى للغرباء.. طوبى للغرباء الذين سلكو طريق الوسطية والاعتدال والفهم الصحيح للقرآن والسنة.. بعيدا عن تفريط بصورة الشك والكفر والبعد عن الدين، وبين إفراط بصورة تشدد وتحجر وسفك دماء وتشويه صورة الإسلام.. طوبى للغرباء !
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34
3 - salah35 الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:21
هؤلاء الخوارج, مجموعة من القتلة الفجرة, يجب أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا, لأنهم يقتلون النفس بغير حق, ومصيرهم جهنم وبئس المصير
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3
4 - Trois fois rien ,, ,,, الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:22
يجب على الناس في كل ارجاء المعمور ان يتعاملوا مع هده الأخبار بروية وبتعقل ،هؤلاء الناس مجرمون قطاع طرق عصابات ولاغير ليس هناك تنضيم دولة إسلامية
ولا هم يحزنون ،هناك باندية مرتزقة يعيشون على
ما يسرقون .
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-6
5 - driss tanjaoui الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:24
ياربي احفظ بلادنا من شر هؤلاء المجرمين الخارجين عن الدين والاسلام منهم بريء
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1
6 - ⛥ اسماعيل مول التعليق ⛥ الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:31
تذكير بأن الحسين حفيد الرسول قتل نحرا من قفاه باسم الإسلام أيضا، رسالة لمن يقول أن تطبيق الشريعة هو سبيلنا للأمن والرخاء.
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6
7 - مواطن الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:48
هؤلاء الارهابيون شوهو الاسلام باسم الدين لكنهم ليسوا
مسلمين بل اعداء للاسلام وللبشرية جميعا عليهم من الله اللعنة
وعلى العالم ان يتعامل مع هؤلا بالقسوة والتشتيت لاوكارهم
كم من ابرياء قتلوا وكم من عائلات شردوا ودمرت بيوتهم وما زالت
ماساتهم لم تحل بعد .
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8 - هشام الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:58
لماذا داعش تفعل ما تريد عبر الانترنيت دون اي حجب لمواقعها وفيديوهاتها وحسابات فيسبوك وتويتر ويوتوب. هل العالم عاجز عن ذلك ام هو متواطؤ في ذلك. يمكن مسح كل فيديوهات ومواقع داعش في ضغطة واحدة. ويمكن للمغرب ان يحجب كل مواقع وفيديوهات وكل حسابات داعش. والشرطة العلمية قادرة على ذلك. السؤال هو لماذا لم تفعل ؟؟؟؟؟ هل العالم يحاول اخراج كل من له ميولات جهادية. ؟؟؟؟ ان كان الامر كذلك فهذه سذاجة . لان شخص اقل من 30 سنة يمكنه ان يغير عدة مراة ميولاته الايديولوجية فمرة هيب هوب ومرة اخواني ومرة زهواني ومرة ساطانيك وقد ينحرف بعض الشباب ويفكر تفكيرا داعشيا. يعني انتم تعتقلون اشخاصا غير مستقرين نفسيا. بل وتتركوهم يبايعون عبر الانترنيت اشخاصا لم يعرفوهم الا عبر الانتريت.
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