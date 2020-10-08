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كُتّاب وآراء
"داعش" يقتل نحرا شرطية عراقية غربي الموصل
أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، بمقتل امرأة كانت تعمل شرطية في أحد سجون المحافظة، واختطاف ابنتها، غربي الموصل (400كم شمال بغداد).
وقال النقيب عدي سمير من شرطة نينوى إن "عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل امرأة في قضاء تلعفر (70كم غربي الموصل) وقاموا بقتلها نحرا واختطاف ابنتها (15عاما) قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، وأوضح أن "الضحية كانت تعمل شرطية في سجن بادوش الإقليمي شمال غربي الموصل".
ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر "داعش" الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على "تنظيم الدولة" عسكريا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
ولا هم يحزنون ،هناك باندية مرتزقة يعيشون على
ما يسرقون .
مسلمين بل اعداء للاسلام وللبشرية جميعا عليهم من الله اللعنة
وعلى العالم ان يتعامل مع هؤلا بالقسوة والتشتيت لاوكارهم
كم من ابرياء قتلوا وكم من عائلات شردوا ودمرت بيوتهم وما زالت
ماساتهم لم تحل بعد .