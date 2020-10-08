إصابة نواب في البرلمان التونسي بفيروس كورونا

هسبريس - د .ب .أ

كشف طبيب في البرلمان التونسي اليوم الخميس، عن ستة إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صفوف النواب، مع توقعات بارتفاع العدد.

وصرح الطبيب ماهر العوادي لوسائل الإعلام المحلية إن الإصابات المسجلة هي التي تم الإبلاغ عنها حتى اليوم على الرغم من تواتر أنباء عن إصابات أخرى غير مؤكدة رسميا.

وأفاد العوادي بأن 25 عاملا إداريا في البرلمان يخضعون للحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس إثر ظهور أعراض لدى بعضهم.

وعقدت الجلسات داخل البرلمان اليوم الخميس، بشكل عادي في وقت عرض فيه مكتب البرلمان قرارا لإتباع اجراءات استثنائية لعقد الجلسات، كالتصويت عن بعد على مشاريع القوانين ولكن بعض الأحزاب ترفض هذا المقترح.

واقترح نواب من حزب التيار الديمقراطي منح تفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم لتفادي تداعيات وباء كورونا على عمل البرلمان، وهو ما يتيحه الدستور بالفعل.

وتشهد تونس موجة ثانية متسارعة للوباء ومعدل إصابات يناهز الألف إصابة جديدة يوميا ما دفع السلطات إلى الإعلان أمس الأربعاء عن حظر تجوال ليلي في العاصمة وثلاث ولايات متاخمة لها لمدة 15 يوما.