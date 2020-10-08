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كُتّاب وآراء
فرع "البنك الشعبي" يخضع لتحقيق الأمن البلجيكي
نقلت وسائل إعلام بلجيكية أن فرع البنك الشعبي في بلجيكا يخضع لتحقيق من لدن الشرطة القضائية الفدرالية.
وذكرت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكية أن فروع البنك سالف الذكر في عدد من المدن عرفت حضور أفراد من الشرطة القضائية الفيدرالية، التي تقوم ببحث بطلب من النيابة العامة.
وجرى تناقل صور تظهر مقرات البنك ذاته مغلقة بإعلانات مكتوبة على بواباتها، كما تمت الإشارة في تدوينات لمغاربة من الجالية أن عناصر الشرطة الفيدرالية البلجيكية داهمت مقرات المؤسسة المصرفية وقامت بحجز وثائق عديدة.
ولم تصدر أية معطيات رسمية بشأن هذا التحقيق، الذي يُجريه مكتب المدعي العام في بروكسيل حول أنشطة البنك الشعبي.
ويتبع فرع البنك الشعبي في بلجيكا لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موجود منذ سنوات طويلة في هذا البلد الأوروبي لخدمة الجالية المغربية القاطنة هناك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وهنالك العديد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال تتم عبر البنوك المغربية احيانا دون علم اصحابها حتى .