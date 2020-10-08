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الرئيسية | خارج الحدود | فرع "البنك الشعبي" يخضع لتحقيق الأمن البلجيكي

فرع "البنك الشعبي" يخضع لتحقيق الأمن البلجيكي

فرع "البنك الشعبي" يخضع لتحقيق الأمن البلجيكي
هسبريس من الرباط
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:35

نقلت وسائل إعلام بلجيكية أن فرع البنك الشعبي في بلجيكا يخضع لتحقيق من لدن الشرطة القضائية الفدرالية.

وذكرت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكية أن فروع البنك سالف الذكر في عدد من المدن عرفت حضور أفراد من الشرطة القضائية الفيدرالية، التي تقوم ببحث بطلب من النيابة العامة.

وجرى تناقل صور تظهر مقرات البنك ذاته مغلقة بإعلانات مكتوبة على بواباتها، كما تمت الإشارة في تدوينات لمغاربة من الجالية أن عناصر الشرطة الفيدرالية البلجيكية داهمت مقرات المؤسسة المصرفية وقامت بحجز وثائق عديدة.

ولم تصدر أية معطيات رسمية بشأن هذا التحقيق، الذي يُجريه مكتب المدعي العام في بروكسيل حول أنشطة البنك الشعبي.

ويتبع فرع البنك الشعبي في بلجيكا لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو موجود منذ سنوات طويلة في هذا البلد الأوروبي لخدمة الجالية المغربية القاطنة هناك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سقراط الخميس 08 أكتوبر 2020 - 19:58
البنك الشعبي يخضع لتحقيق في بلجيكا هادشي متسمعوس في المغرب
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18
2 - الاسبقية للراجلين الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:08
في يناير2020 ادانت محكمة الشغل بباريس البنك الشعبي على دفع 4.2 مليون اورو (45 مليون درهم) ل 18 موظفا سابقا لعدم دفع البنك لاقتطاعات صندوق التقاعد منذ 1972 الى سنة 2007.
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7
3 - الرباطي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:10
حاليا. يلاحظ في كثير من وكالات البنك الشعبي.. الرباط. سلا . القنيطرة وغيرها ترميمات جدرية لا مبرر لها......هدم.. الجديد واعادة البناء.. يقال من أجل وضع نموذج موحد للوكالات رغم انه لا ينقصها اي شيئ فهل الظرفية الاقتصادية تسمح بدلك؟؟؟
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6
4 - Date الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:14
هنالك فضيحة فساد دولية لغسيل الأموال قيمتها اكثر من 2 ترليون دولار امريكي تورطت بها بنوك عربية ضمنها بنك مغربي قد يكون البنك الشعبي .
وهنالك العديد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال تتم عبر البنوك المغربية احيانا دون علم اصحابها حتى .
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