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الرئيسية | خارج الحدود | أربع مدن فرنسية تعلن اعتماد أقصى درجات التأهب

أربع مدن فرنسية تعلن اعتماد أقصى درجات التأهب

أربع مدن فرنسية تعلن اعتماد أقصى درجات التأهب
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:40

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، أن أربع مدن فرنسية أخرى تحولت إلى أقصى درجات التأهب للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن اتخذت باريس ومرسيليا هذه الخطوة بالفعل.

وقال فيران إن هذه الإجراءات التى ستشهد إغلاق جميع الحانات وإجبار المطاعم على تنفيذ بروتوكولات صحية أكثر صرامة ستطبق اعتبارا من بعد غد السبت في ليون وليل وجرينوبل وسانت اتيان .

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تسجيل البلاد رقم قياسي جديد بلغ 18 ألفا و746 إصابة بالفيروس الفتاك في غضون 24 ساعة، مع تسجيل 80 حالة وفاة جديدة.

وفي الوقت نفسه، نفذت المستشفيات في منطقة أيل دو فرانس حول باريس خطة طوارئ وألغت العمليات الجراحية المقررة لإفساح المجال لمرضى الفيروس المميت.

وأعلن وزير الاقتصاد برونو لومير في الوقت ذاته، أن صندوقا خاصا يقدم مساعدات شهرية تصل إلى 1500 يورو ( 1763 دولارا ) للشركات الصغيرة التي ضربها الفيروس سوف يمتد إلى قطاعات جديدة مثل بائعي الزهور وبائعي الكتب والمغاسل المتضررة من انهيار السياحة الأجنبية .

ووعد بإعفاءات من مدفوعات الضمان الاجتماعي للشركات مثل الحانات التي تأثرت بشدة بالقيود الأخيرة.

وكانت فرنسا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الموجة الأولى للفيروس فى وقت سابق من هذا العام، وسجلت حتى اليوم الخميس ما إجماليه 32 ألفا و 463 حالة وفاة .

وقالت الحكومة إنها مصممة، قدر الإمكان، على تجنب تكرار الإغلاق الصارم الذي فرض لمدة 55 يوما من 17 مارس إلى 11 ماي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:55
في الدول المتقدمة ترى الناس يرتدون الكمامات بشكل صحيح بينما عندنا العكس مما يساهم في انتشار الفيروس.
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2 - مواطن غيور1/ القدر الخميس 08 أكتوبر 2020 - 20:59
السلام عليكم
هاته تباشير الموجة الثانية للفيروس، و الفيروس باق معنا إلى الأبد هدا قدرنا، و هو ليس بالخطورة التي يصورها الإعلام المخدوم.
طلقوا الناس تترزق الله ، و الله لا أخاف الفيروس و لاكن أخاف من الجوع الدي يسببه الخوف من الفيروس.
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15
3 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:04
الله شوف المساعدات التي ستقدم لكل الشرائح المتضرر ة مع استثناء المغنين والفنانين وقد يصل الدعم إلى 1500 اورو مليون ونصف أ الخوت ماشي بحلنا عطاو (ضحكو على الشعب المنهوك اصلا) شهرين ولا ثلاثة 400 ده وقال لك ما بقاش الدعم شوف بلاد الحق والقانون ديال بصح حنا فالحين غير ف الزيادة ف دعم الاحزاب باش يوجدو الانتخابات شكون عندو الخاطر ليها
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4 - المومني الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:16
ما اخشاه بسبب اهمال المواطنين للتعليمات الطبية هو ازدياد المصابين مما يدفع الدولة إلى الإعلان عن خروج الوضع الوبائي عن ايديها وأنها لم تعد تتوفر لا على مستشفيات ولا اطباء ولا دواء ولا ولا...... لدا على المواطن اخد الحيطة والحدر واتباع التعليمات ولبس الكمامات التي أصبح العديد يلبسها في يده.... ومن هدا المنبر العزيز أوجه مرة أخرى نداء إلى المواطنين ان ياخدوا الامر على محمل الجد انه وباء خطير والشفاء منه يتطلب وقتا ومجهودا والله خير حافضا وهو ارحم الراحمين
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5 - Elbouhali الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:26
ضحك على الدقون الفرنسيون يتوعدون انه شعب الثورة كلما دخلت حانة في باريس في الصباح اطلب قهوة emporté اسال سوال لمادا في القاعة زبناء وفي الكونتوار ممنوع تكون الاجابة سوف ننفجر ننتظر التوقيت انها مسالة وقت الكل يتكلم عن خداع السياسسين
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