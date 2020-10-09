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الرئيسية | خارج الحدود | أزمة "كورونا" في مدريد تستنفر الحكومة الإسبانية

أزمة "كورونا" في مدريد تستنفر الحكومة الإسبانية

أزمة "كورونا" في مدريد تستنفر الحكومة الإسبانية
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 11:31

دعا رئيس الوزراء الاسباني بدرو سانشيز إلى عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتباحث بشأن احتمال فرض حالة الطوارئ في العاصمة مدريد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن سانشيز دعا إلى الاجتماع بعد اتصالين هاتفيين مع رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو أمس الخميس، للتباحث بشأن الخيارات القانونية المتاحة لفرض قيود على التنقل في الإقليم، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وذكرت بلومبرج أن سانشيز عرض على أيوسو ثلاثة خيارات قانونية، بينها فرض حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تقدم رئيسة الاقليم ردها صباح اليوم الجمعة.

وكانت محكمة في مدريد قضت أمس الخميس بإلغاء القيود السارية حاليا في الإقليم، على اعتبار أنها ليس لها سند قانوني.

ولم يتم حتى الآن الاعلان عن موعد عقد اجتماع الحكومة.

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