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كُتّاب وآراء
حكومة فرنسا تدعو إلى وقف الإنفاق على الهواتف
أفاد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الجمعة أن فرنسا بصدد إعداد حوافز لتشجيع المستهلكين على تحول عاداتهم في الإنفاق إلى استخدام الأجهزة الالكترونية المستعملة، وذلك في محاولة لخفض التداعيات على البيئة ودعم المشروعات المحلية الناشئة في مجال التجارة الالكترونية.
وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستقوم بداية من شهر يناير المقبل بتطبيق نظام تسجيل نقاط على استخدام الأجهزة المستعملة، وإنه سيتم تخصيص 21 مليون يورو (25 مليون دولار) في إطار خطتها التحفيزية لتمويل المشروعات الناشئة ومشروعات أخرى.
وقالت وزيرة البيئة الفرنسية باربارا بومبيلي وزميلها وزير الشؤون الرقمية سيدريك آو، لبلومبرج إن الحكومة تجري محادثات من أجل تعزيز عمليات شراء الأجهزة المستعملة، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطة التي يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لها.
واستبعد وزير الشؤون الرقمية فرض ضريبة جديدة على البضائع، حيث إن الشركات ستحملها على الزبائن.
وقالت بومبيلي: "نريد أن نشجع الأشخاص الذين يريدون شراء سماعة هاتف، أن يفكر أولا في الأشياء المستخدمة التي أعيد تجديدها".
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تعليقات الزوّار (4)
الاسباب ما هي؟ لا ادري؟ كيف حدث هذا التحول التاريخي؟ هل تصرف فرنسا كثيرا على الاتحاد الاوربي؟ هل دول الاتحاد الاوربي بكثرتها عملت على هبوط مستواها السوسيواقتصادي؟ هل الدولة لم تعد تتحكم في سياساتها النقدية و الاجتماعية و الصناعية و الاقتصادية؟؟ و الا كيف نفهم هذا التدهور و الهبوط في كل شيئ؟ هل الطبقة السياسية غير كفأة؟ الله اعلم...لكن المعيش اليومي هو القول الفصل و الذي لا يمكن انكاره او تزويقه او تغليفه او تزويره...كيف نفسر هجرة الاذمغة الفرنسية الى امريكا مثلا و الارقام تتزايد كل سنة... هل هي الصعوبات الاقتصادية؟