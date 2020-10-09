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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة فرنسا تدعو إلى وقف الإنفاق على الهواتف

حكومة فرنسا تدعو إلى وقف الإنفاق على الهواتف

حكومة فرنسا تدعو إلى وقف الإنفاق على الهواتف
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 13:31

أفاد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الجمعة أن فرنسا بصدد إعداد حوافز لتشجيع المستهلكين على تحول عاداتهم في الإنفاق إلى استخدام الأجهزة الالكترونية المستعملة، وذلك في محاولة لخفض التداعيات على البيئة ودعم المشروعات المحلية الناشئة في مجال التجارة الالكترونية.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستقوم بداية من شهر يناير المقبل بتطبيق نظام تسجيل نقاط على استخدام الأجهزة المستعملة، وإنه سيتم تخصيص 21 مليون يورو (25 مليون دولار) في إطار خطتها التحفيزية لتمويل المشروعات الناشئة ومشروعات أخرى.

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية باربارا بومبيلي وزميلها وزير الشؤون الرقمية سيدريك آو، لبلومبرج إن الحكومة تجري محادثات من أجل تعزيز عمليات شراء الأجهزة المستعملة، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطة التي يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لها.

واستبعد وزير الشؤون الرقمية فرض ضريبة جديدة على البضائع، حيث إن الشركات ستحملها على الزبائن.

وقالت بومبيلي: "نريد أن نشجع الأشخاص الذين يريدون شراء سماعة هاتف، أن يفكر أولا في الأشياء المستخدمة التي أعيد تجديدها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من المغرب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:13
فرنسا الدولة العظمى تدعو مواطنيها إلى التقشف في استعمال الهاتف ونحن الدولة الفقيرة لا زال شعبها يبدّل هواتفه ويشتري أحدث ما يوجد في السوق ومازال معظم المغاربة يضيعون تعبئاتهم الهاتفية في الكلام الفارغ وفي المواقع التافهة
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21
2 - achat الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:14
فرنسا هرب عليها الكار من حيث تكنولوجيا فأصبحت تقاوم الدول الصناعية بغلق الطريق.
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6
3 - amine الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:28
pour la simple raison, la France ne produit pas de smartphones. elle les consomme seulement. peut elle demander de faire de même avec les voitures ????
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-1
4 - صبحي سعيدة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:39
اظن و الله اعلم ان فرنسا نزلات بزاف و هبط مستواها بحيث نحس ان هناك نوع من التأخر في كثير من الامور مقارنة بدول شمال اوربا البروتيستانتية العاملة النشيطة الصارمة ذات الاخلاق الصارمة- بل ان بلدان شمال اوربا هي بصدد شراء دول الجنوب او ما يطلق عليه دول الشمس و هي لاتينية كاتوليكية (فرنسا ايطاليا اسبانيا البرتغال ) اذ انها دول فاشلة تخنقها الديون الخارجية و معدلات البطالة جد مرتفعة و التأهيل المهني و الصناعات الخ- دول الجنوب الاوربي تشبه كثيرا دول البحر المتوسط او شمال افريقيا-
الاسباب ما هي؟ لا ادري؟ كيف حدث هذا التحول التاريخي؟ هل تصرف فرنسا كثيرا على الاتحاد الاوربي؟ هل دول الاتحاد الاوربي بكثرتها عملت على هبوط مستواها السوسيواقتصادي؟ هل الدولة لم تعد تتحكم في سياساتها النقدية و الاجتماعية و الصناعية و الاقتصادية؟؟ و الا كيف نفهم هذا التدهور و الهبوط في كل شيئ؟ هل الطبقة السياسية غير كفأة؟ الله اعلم...لكن المعيش اليومي هو القول الفصل و الذي لا يمكن انكاره او تزويقه او تغليفه او تزويره...كيف نفسر هجرة الاذمغة الفرنسية الى امريكا مثلا و الارقام تتزايد كل سنة... هل هي الصعوبات الاقتصادية؟
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