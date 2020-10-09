منح "نوبل السلام" إلى برنامج الغذاء للأمم المتحدة‎

هسبريس ـ متابعة

منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2020 إلى برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، لجهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع، وفق ما أعلنت لجنة نوبل.

وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أن برنامج الأغذية العالمي كوفئ على "جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، ولكونه محركا للجهود المبذولة للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب".