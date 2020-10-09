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الرئيسية | خارج الحدود | منح "نوبل السلام" إلى برنامج الغذاء للأمم المتحدة‎

منح "نوبل السلام" إلى برنامج الغذاء للأمم المتحدة‎

منح "نوبل السلام" إلى برنامج الغذاء للأمم المتحدة‎
هسبريس ـ متابعة
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 10:35

منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2020 إلى برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، لجهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع، وفق ما أعلنت لجنة نوبل.

وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أن برنامج الأغذية العالمي كوفئ على "جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، ولكونه محركا للجهود المبذولة للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جائزة نوبل .... الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 11:05
مع اﻻسف ليست هناك جائزة نوبل للدمار والخراب والفساد ... ﻻن حكام العرب ووزراءهم سيخصون بحصة اﻻسد .. اما مايتفع الناس والإنسانية فيبقى للغرب لإنسان السوي العاقل العادل. ...
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-1
2 - Ali الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 11:09
الرئيس الجزائري حفظه الله هو من يستحق جائزة نوبل للسلام للجهود الكبيرة التي يقوم بها لاحلال السلام في ليبيا و مالي و اليمن و سوريا و العراق و اذريبدجان .. و بفضله يعم السلام شمال افريقيا .. تحية اكبار و اجلال لفخامة الزعيم عبد المجيد تبون سيد و حاكم الجزائر و محبوب الشعب العربي و الامازيغي .
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-7
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