24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/10/2020
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:25
|13:20
|16:32
|19:05
|20:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- بطء قانوني يساهم في تردّي الوضع الاجتماعي لمبدعين في المغرب
- سهام الفقر
- دراسة: النساء أكثر التزاما بإجراءات الوقاية من "كورونا"
- خبراء: ليوناردو دافنشي لم يرسم قط لوحته "المفقودة"
- نقل معاقل تنظيم "داعش" إلى الساحل يهدّد الأمن في شمال إفريقيا
الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 نونبر المقبل (5.00)
علماء يكتشفون نوعاً جديداً للزواحف البحرية الضخمة في المغرب (5.00)
وفيات "كورونا" ترتفع بالمغرب .. والبيضاء تحطم "الأرقام القياسية" (5.00)
- المغرب يواجه "غزو المنتجات التركية" بتعديل اتفاقية التبادل الحر - (119)
- المغرب يسجل 2929 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (65)
- الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 نونبر المقبل - (56)
- السلاوي: اللقاح المضاد لـ"كورونا" سيكون جاهزا خلال 120 يوماً - (55)
- العثماني يعزو تمديد حالة الطوارئ إلى حالة وبائية مقلقة بالمغرب - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
منح "نوبل السلام" إلى برنامج الغذاء للأمم المتحدة
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 10:35
منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2020 إلى برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، لجهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع، وفق ما أعلنت لجنة نوبل.
وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أن برنامج الأغذية العالمي كوفئ على "جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، ولكونه محركا للجهود المبذولة للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - جائزة نوبل .... الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 11:05
مع اﻻسف ليست هناك جائزة نوبل للدمار والخراب والفساد ... ﻻن حكام العرب ووزراءهم سيخصون بحصة اﻻسد .. اما مايتفع الناس والإنسانية فيبقى للغرب لإنسان السوي العاقل العادل. ...
2 - Ali الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 11:09
الرئيس الجزائري حفظه الله هو من يستحق جائزة نوبل للسلام للجهود الكبيرة التي يقوم بها لاحلال السلام في ليبيا و مالي و اليمن و سوريا و العراق و اذريبدجان .. و بفضله يعم السلام شمال افريقيا .. تحية اكبار و اجلال لفخامة الزعيم عبد المجيد تبون سيد و حاكم الجزائر و محبوب الشعب العربي و الامازيغي .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2