"إجراءات كوفيد" تمنع 3 ملايين مهاجر من العودة

هسبريس - أ.ف.ب

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 2.7 مليون مهاجر يرغبون بالعودة إلى ديارهم باتوا عالقين في الخارج بسبب وباء "كوفيد-19"، داعية إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.

وقال أنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية: "تطبيق عشرات آلاف القيود على التنقل، بما في ذلك إغلاق حدود وإجراءات إغلاق وطنية مرتبطة بكوفيد-19 تتطلب تعاون الدول مع جيرانها ودول المهاجرين الأصلية لتلبية حاجاتهم".