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الرئيسية | خارج الحدود | "إجراءات كوفيد" تمنع 3 ملايين مهاجر من العودة

"إجراءات كوفيد" تمنع 3 ملايين مهاجر من العودة

"إجراءات كوفيد" تمنع 3 ملايين مهاجر من العودة
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:40

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 2.7 مليون مهاجر يرغبون بالعودة إلى ديارهم باتوا عالقين في الخارج بسبب وباء "كوفيد-19"، داعية إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.

وقال أنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية: "تطبيق عشرات آلاف القيود على التنقل، بما في ذلك إغلاق حدود وإجراءات إغلاق وطنية مرتبطة بكوفيد-19 تتطلب تعاون الدول مع جيرانها ودول المهاجرين الأصلية لتلبية حاجاتهم".

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