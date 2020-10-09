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"إجراءات كوفيد" تمنع 3 ملايين مهاجر من العودة
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 14:40
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من 2.7 مليون مهاجر يرغبون بالعودة إلى ديارهم باتوا عالقين في الخارج بسبب وباء "كوفيد-19"، داعية إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.
وقال أنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية: "تطبيق عشرات آلاف القيود على التنقل، بما في ذلك إغلاق حدود وإجراءات إغلاق وطنية مرتبطة بكوفيد-19 تتطلب تعاون الدول مع جيرانها ودول المهاجرين الأصلية لتلبية حاجاتهم".