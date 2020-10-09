ترامب يأمل تنظيم أول تجمع انتخابي بعد كورونا

سبيستيان سميث ومايكل ميثس*

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل استئناف حملته الانتخابية السبت، بعدما حصل على الضوء الأخضر بذلك من طبيبه، في وقت تستعد رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للكشف عن خطط لفتح تحقيق بشأن قدرته على مواصلة الحكم بعدما أصيب بـ"كوفيد-19".

وقبل أقل من شهر على الانتخابات المرتقبة في الثالث من نونبر، قامت الزعيمة الديمقراطية بخطوة استثنائية عبر اقتراحها مشروع قانون ستكشف تفاصيله الجمعة ينص على تشكيل لجنة للتحقيق في مدى قدرة الرئيس على تولي السلطة وإن كان ينبغي إزاحته عن منصبه بناء على التعديل 25 في الدستور.

وجاءت الخطوة بعدما انتقد ترامب بشدة معارضيه وأثار لغطا بشأن موعد المناظرة المرتقبة مع خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وعلى وقع ارتفاع منسوب التوتر بشأن إصابة الرئيس والتساؤلات حيال قدرته على اتخاذ القرارات، قال ترامب في مقابلة أجرتها معه محطة "فوكس نيوز"، في وقت متأخر الخميس، إنه يرغب بتنظيم تجمّع انتخابي السبت.

وقال: "أظن أنني سأحاول عقد تجمّع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لتنظيمه"، مضيفا أنه سيكون "على الأرجح في فلوريدا".

وأشار كذلك إلى أنه قد يجري تجمعا آخر في اليوم التالي في بنسيلفانيا.

وأعطى طبيب ترامب، الخميس، الرئيس الضوء الأخضر لاستئناف نشاطاته العامة نهاية الأسبوع.

وصرح شون كونلي في بيان بأن "السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص (الإصابة). وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق (الطبي)، أتوقع تمامًا عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة" اعتبارا من العاشر من أكتوبر.

وبعدما توقفت حملته الانتخابية جرّاء إصابته بـ"كوفيد-19"، أطلق ترامب، الخميس، سلسلة تصريحات غاضبة عبر محطة "فوكس بزنس" التلفزيونية، واصفا المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، بأنها "وحش"، والمهاجرين غير الشرعيين بأنهم "مغتصبون"، بينما دعا إلى توجيه اتهامات إلى بايدن والرئيس السابق باراك أوباما.