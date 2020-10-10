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ترامب يلقي خطابا عاما وبايدن يصفه بـ"المتهور"

ترامب يلقي خطابا عاما وبايدن يصفه بـ"المتهور"
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:40

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا عاما السبت في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويستعد لاستئناف حملته الانتخابية الإثنين قبل ثلاثة أسابيع تماما من الاقتراع الرئاسي.

وأعلن ترامب (74 عاما) عن تجمع في فلوريدا، الإثنين، في محاولة لإعادة إطلاق حملته الانتخابية المتعثرة ضد منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي وصف سلوك الرئيس الجمهوري بـ"المتهور".

وفي مسعى لإثبات قوته وتحسن صحته، رفض ترامب المشاركة في المناظرة الثانية بين المرشحين للرئاسة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل بعد أن قرر المنظمون جعلها افتراضية بسبب وباء كوفيد-19.

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية ذلك رسميا الجمعة، موضحة أن مناظرة الخميس المقبل ألغيت. لكنها أبقت على مواجهة أخيرة بين ترامب وبايدن في 22 أكتوبر قبل انتخابات الثالث من نونبر.

ودفع القرار تيم مورتو مدير الاتصالات في حملة ترامب إلى إطلاق اتهامات بالانحياز. وقال مورتو "ليس هناك سبب طبي لوقف" تنظيم مناظرة الخامس عشر من أكتوبر.

وبعد أن تغيب الرئيس عن الحملة على أثر دخوله المستشفى لثلاث ليال الأسبوع الماضي، يسعى ترامب بجد للحاق ببايدن.

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