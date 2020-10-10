"جزر الكناري" تستقبل أكثر من ألف مهاجر إفريقي

هسبريس - د.ب.أ

وصل أكثر من ألف مهاجر إفريقي إلى سواحل جزر الكناري الإسبانية في غضون 48 ساعة، وفق ما أفاد مسؤولون في الصليب الأحمر وكالة "فرانس برس" اليوم السبت.

وأكد المسؤولون أن معدل وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر الكناري لم يسبق له مثيل منذ أكثر من عقد.

ومنذ الخميس، وصل 1015 مهاجراً على متن 37 قاربًا في جزر لانزاروتي وفويرتيفنتورا وغران كناريا وتينيريفي، والأخيرتان هما الأبعد (250 إلى 300 كيلومتر) عن الساحل الإفريقي.

ومثل ذلك أعلى عدد للمهاجرين الذين وصلوا للجزر في يوم واحد منذ عام 2006. وخلال ذلك العام، وصل أكثر من 31 ألف مهاجر على متن سفن إلى الأرخبيل، الذي ينتمي إلى أسبانيا.

وذكرت قناة "آر.تي.في.إي" التلفزيونية أن عددا كبيرا من المهاجرين حاولوا هذا العام الوصول إلى الجزر مرة أخرى. ووصل حوالي 7500 إلى هناك منذ يناير، مقارنة بـ2700 العام الماضي.

وتقع جزر الكناري على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل غرب إفريقيا.