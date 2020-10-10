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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم كوريا الشمالية يؤكد خلو بلاده من "الفيروس"

زعيم كوريا الشمالية يؤكد خلو بلاده من "الفيروس"

زعيم كوريا الشمالية يؤكد خلو بلاده من "الفيروس"
هسبريس ـ متابعة
السبت 10 أكتوبر 2020 - 14:41

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، السبت، خلال عرض عسكري ضخم أُقيم في بيونغ يانغ، أنه ليس هناك "أي شخص" مصاب بفيروس كورونا المستجدّ في بلاده، في وقت تفشى الوباء في كافة أنحاء العالم.

وتمنى في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، "صحةً جيدةً لجميع الأشخاص حول العالم الذين يكافحون آلام" كوفيد-19، وذلك بعد أيام على خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى، حيث مكث ثلاثة أيام جراء إصابته بالفيروس.

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