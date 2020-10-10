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6 وفيات و136 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
السبت 10 أكتوبر 2020 - 17:30
سجلت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 103 مرضى للشفاء.
الحصيلة الجديدة لتفشي الجائحة بالبلاد كشف عنها، اليوم السبت، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر؛ الدكتور جمال فورار.
وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 52.940 حالة مؤكدة مقابل 1795 وفاة بالجزائر، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 37.170 وفق الإحصائيات الرسمية.