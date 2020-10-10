معارك بين جماعات تسقط قتلى في جنوب السودان‎

هسبريس ـ مُتابعة

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم في معارك بين مجموعات سكانية متصارعة في جنوب السودان.

وقالت السلطات، اليوم السبت، إن القتال في شمال البلاد بدأ بالفعل يوم أمس الجمعة واستمر حتى اليوم السبت، مشيرة إلى أن 34 شخصا أصيبوا بجراح.

أضاف المصدر نفسه أن عشرات الأطفال فروا وظلوا مختبئين في البداية، بينما اندلع القتال بعد مقتل رجل أمس الأول الخميس، وتتبادل جماعات سكانية متنافسة الاتهامات بارتكاب الجريمة.