مسيرة غضب ترفض "قيود كوفيد-19" في إيطاليا‎

هسبريس ـ مُتابعة

تظاهر عدة آلاف في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، احتجاجا على السياسة الصحية للحكومة في مواجهة فيروس كورونا؛ وتم تنظيم المظاهرة على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بالعدوى مؤخرا.

ودعت عدة مجموعات تعارض ما يسمى "الدكتاتورية الصحية" إلى ما أطلقت عليه "مسيرة التحرير" لتنظيم المظاهرة، بينما شارك ضمنها معارضون للاتحاد الأوروبي ومعارضون للتطعيمات ضد الفيروس أيضا.

وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن أقل من ألفي مشارك تجمعوا في ساحة سان جيوفاني استجابة للدعوة، وقالت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية إن المنظمين تحدثوا عن مشاركة حوالي سبعة آلاف من الغاضبين.

ووقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين كما يتضح من مقاطع فيديو، إذ لم يقم بعض المحتجين بارتداء الكمامات على الرغم من وجود إلزام عام بذلك.

جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية أحصت اليوم السبت إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل عددها إلى 5724، وسجلت وقوع 29 حالة وفاة جديدة.