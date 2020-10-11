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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في روسيا

حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في روسيا

حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:55

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 13.634 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس بالبلاد.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أن إجمالي المصابين اقترب بذلك من مليون و300 ألف حالة، بينما رصدت 149 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 22.597 حالة.

وتماثل 4240 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليتجاوز مجموع عدد المتعافين المليون و20 ألف شخصا.

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