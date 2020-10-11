251 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 251 وفاة و 3822 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز النصف مليون حالة، بينما قالت المتحدثة باسمها، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 28 ألفا و544 حالة.

وأضافت المسؤولة نفسها أن 30 محافظة إيرانیة، من إجمالي 31 محافظة في البلاد، تصنف ضمن "المناطق الحمراء"، وهو ما يعني ضرورة الحذر الشديد من الوضع الوبائي.

ولفتت الانتباه، أيضا، إلى أن 4482 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 406 آلاف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".