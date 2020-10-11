توقع زيادة الإصابات بـ"كورونا" يقلق الحكومة الكندية

هسبريس من الرباط

تزامنًا مع فترة الاحتفالات التي تعيشها كندا بمناسبة عيد الشكر, أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اعتمادا على آخر توقعات وكالة الصحة العامة بالبلد ذاته، عن حزمة من التوقعات بخصوص حالات "كورونا" في كندا على المدى القريب، مؤكدة أن العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها سيتراوح ابتداء من 17 أكتوبر الجاري بين 188.150 حالة و197.830 حالة.

ووفقًا لوثيقة أصدرتها الحكومة الكندية خلال مؤتمر صحافي شارك فيه إلى جانب جوستان ترودو، رئيس الحكومة، الدكتورة تيريزا تام، مديرة وكالة الصحّة العامّة, فإنه من المتوقع أن تتراوح الوفيات بين 9690 و9800 حالة بحلول يوم السبت المقبل، أي عشية عطلة عيد الشكر الطويلة.

وحذّرت الوكالة سالفة الذكر من أنه لا بد من تقليل معدل الاتصال الحالي من 25 في المائة إلى 35 في المائة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس في كندا, منبهة من أن عدد مرضى "كوفيدـ 19" في جميع أنحاء البلاد سيستمر في الارتفاع بشكل كبير؛ وذلك في حالة الفشل في التدخل الحالي.

وكان قد سجل تسارع في ارتفاع الاصابات في مقاطعات مثل أونتاريو وألبرتا وكيبيك، ويتوقع أن يستمر اتجاه الإصابة في الفئات العمرية الأصغر ما بين 20 إلى 39 عامًا ليكونوا الأكثر تضررًا.

ومن المتوقع كذلك أن تتحول أماكن تفشي الفيروس من تجمعات مراكز رعاية كبار السن كما كان الحال خلال فصل الربيع الماضي، ليشمل مجالات أخرى كالمدارس ودور الحضانة.

وكانت حكومة مقاطعة كيبيك قد أعلنت حالة التنبيه القصوى في عدد من المناطق بالمقاطعة؛ وهو ما يدخلها في حيز اللون الأحمر، نظرا للارتفاع الكبير الذي تعرفه في حالات الاصابة. وأقفلت الحكومة ذاتها في المناطق المصنّفة حمراء المقاهي والحانات والمطاعم وصالات الرياضة والمتاحف ودور السينما والمكتبات، كما حظرت الزيارات في المنازل.

وفي السياق نفسه، اضطرت حكومة مقاطعة أونتاريو إلى الإعلان عن المزيد من الإجراءات المتشدّدة، كإغلاق دور السينما وصالات الرياضة والكازينوهات والحانات وخدمات الأكل والشرب في داخل المطاعم، مدّة 28 يوما في مناطق تورونتو وبيل وأوتاوا.

ومعلوم أن كندا سجلت، إلى حدود يوم الخميس الماضي، 175556 حالة مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد؛ فيما بلغت الوفيات 9557 حالة.