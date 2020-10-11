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كُتّاب وآراء
مدينة ألمانية تستدعي العسكر لمواجهة "كوفيد-19"
أعلنت مدينة شتوتغارت الألمانية عن تعبئة كل الجهاز الإداري المحلي لتتبع المخالطين في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال شتيفان ايهالت مدير مكتب الصحة في شتوتغارت، اليوم الأحد، إنه بالإضافة إلى ذلك تمت مناشدة الجيش الألماني لتقديم المساعدة.
وأضاف المسؤول: "الأعداد ترتفع بطريقة تبعث على القلق، كما أن الارتفاع قوي ولم يعد ممكنا لمكتب الصحة أن يضمن متابعة المخالطين للسيطرة على المرض".
تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابات الجديدة في شتوتغارت، عاصمة ولاية بادن فورتمبرغ، تجاوز الحد التحذيري المحدد بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، ووصل أمس إلى 50,5.
وفي أعقاب مؤتمر تشاوري عبر الهاتف، قال فريتس كون عمدة المدينة:" يتعين علينا الآن أن نتحرك بشكل حازم لتخفيض معدل الإصابات الجديدة مرة أخرى، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا بها الإبقاء على فتح المدارس والحضانات، والاقتصاد والتجارة".