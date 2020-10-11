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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي يفتخر بحصانته من فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي يفتخر بحصانته من فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي يفتخر بحصانته من فيروس كورونا
هسبريس - د .ب .أ
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:33

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه محصن الآن من الإصابة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريحات دافع فيها عن أول ظهور له في حدث علني مطلع الأسبوع.

وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" صباح اليوم الأحد: "يبدو أنني محصن، لا أعرف، ربما لفترة طويلة .. ربما لفترة قصيرة .. قد تكون مدى الحياة".

وأضاف ترامب أن الإصابة "تكسبك حصانة"، مقللا من مخاوف المجتمع العلمي بشأن أن المناعة لدى مرضى (كوفيد – 19) السابقين قد تكون قصيرة الأجل".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن نزع ترامب قناعه الواقي أمس السبت في أول حدث علني له منذ إصابته بفيروس كورونا.

وواجه البيت الأبيض بالفعل انتقادات لاستضافته أحداثً كبيرة يتم فيها الاستغناء عن ارتداء الأقنعة إلى حد كبير، ويبدو أن ذلك أدى إلى انتشار الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Moha الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:46
Nothing to be proud of . The US has the most deaths from this virus, mainly because of his failed governance.the guy suffers from extreme lack of attention .
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3
2 - كمال الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:51
الرئيس ترامب اكتسب مناعة غير طبيعية الان اطباءه حقنوه بدواء ثمنه 100 مليون سنتيم
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6
3 - مغربي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 19:06
لا حصانة أمام قدر الله... قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم صدق الله العظيم
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36
4 - رشيد الشبيهي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 19:11
هذا يدل ان احتمال كبير ان امريكا تتوفر على اللقاح !!!؟؟
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6
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