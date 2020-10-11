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كُتّاب وآراء
الرئيس الأمريكي يفتخر بحصانته من فيروس كورونا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه محصن الآن من الإصابة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريحات دافع فيها عن أول ظهور له في حدث علني مطلع الأسبوع.
وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" صباح اليوم الأحد: "يبدو أنني محصن، لا أعرف، ربما لفترة طويلة .. ربما لفترة قصيرة .. قد تكون مدى الحياة".
وأضاف ترامب أن الإصابة "تكسبك حصانة"، مقللا من مخاوف المجتمع العلمي بشأن أن المناعة لدى مرضى (كوفيد – 19) السابقين قد تكون قصيرة الأجل".
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن نزع ترامب قناعه الواقي أمس السبت في أول حدث علني له منذ إصابته بفيروس كورونا.
وواجه البيت الأبيض بالفعل انتقادات لاستضافته أحداثً كبيرة يتم فيها الاستغناء عن ارتداء الأقنعة إلى حد كبير، ويبدو أن ذلك أدى إلى انتشار الفيروس.