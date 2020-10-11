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الرئيسية | خارج الحدود | فرق الإطفاء تخمد حرائق ضخمة بسوريا ولبنان

فرق الإطفاء تخمد حرائق ضخمة بسوريا ولبنان

فرق الإطفاء تخمد حرائق ضخمة بسوريا ولبنان
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 19:32

السيطرة على عشرات الحرائق التي التهمت خلال اليومين الماضيين أحراجاً واسعة في البلدين المجاورين وأوقعت قتلى وإصابات في سوريا.

وفي سوريا، امتدت الحرائق على مئات الهكتارات في أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحلتين في غرب البلد ومحافظة حمص.

وأعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كل الحرائق التي نشبت منذ فجر الجمعة في المحافظات الثلاث.

وقال قطنا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن العدد بلغ 156 حريقاً بينها 95 في اللاذقية و49 في طرطوس و12 في حمص.

وتعمل فرق الإطفاء وطوافات الجيش حالياً على تبريد المواقع "للحيلولة دون تجدد" الحرائق، وفق سانا، التي نشرت صوراً تُظهر أشجاراً متفحمة بينها أشجار زيتون اقترب موسم قطافها.

وأسفرت الحرائق في اللاذقية عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 70 آخرين بحالات اختناق، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية السبت.

وفي لبنان، تمت السيطرة أيضاً على أكثر من مئة حريق اندلعت منذ الخميس في أحراج مناطق عدة في جنوب وشمال وشرق ووسط البلاد، وفق ما أفاد مصدر في الدفاع المدني وكالة فرانس برس.

وشهدت منطقتا المتن وعكار شمالاً الحرائق الأضخم.

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