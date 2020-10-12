ألمانيا تسجل 2467 إصابة جديدة بفيروس كورونا‎

هسبريس - د.ب.أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الاثنين ،أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 2467 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وقد بلغ عدد الإصابات الجديدة أمس الأحد 3483 حالة عقب تسجيل 4721 إصابة جديدة أول أمس السبت، وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. ويوم الاثنين الماضي تم تسجيل 1382 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي. وفي غشت الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذبن خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 325 ألفا و331 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9621 حالة، بزيادة قدرها 6 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 276 ألفا و900 حالة.