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كُتّاب وآراء
272 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 272 وفاة و 4206 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 504 آلاف حالة، وإجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 28 ألفا و816 حالة.
البيانات نفسها تؤكد أن 4533 من المصابين بكورونا في وضع حرج بإيران، ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 409 آلاف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.