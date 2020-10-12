الفاتيكان يعلن إصابات بكورونا بين الحرس السويسري

هسبريس - د.ب.أ

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الاثنين، أن أربعة من أفراد الحرس السويسري، وهو الجيش ذو القوام المحدود الذي يوفر الأمن للبابا، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بروني إنه تم تشخيص حالات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأضاف أن الضباط الأربعة المصابين ظهرت عليهم أعراض مرض كوفيد-19 ويخضعون للعزل الذاتي، ويتم فحص المخالطين المحتملين لهم.

وفي الوقت نفسه، قال بروني إنه صدرت الأوامر لجميع أفراد الحرس السويسري بارتداء الكمامات، سواء في أوقات الخدمة أو غيرها، ومراعاة القواعد الصحية المتعلقة بالفيروس.

وذكر المتحدث أنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في الفاتيكان في "الأسابيع الأخيرة" تتعلق بسكان أو مواطني الفاتيكان، والذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة ويخضعون للعزل.

قد يكون انتشار وباء فيروس كورونا بين الحرس السويسري مصدر قلق خطير للبابا، بالنظر إلى أن من مهامهم أن يكونوا قريبين منه.

ويبلغ عمر البابا فرنسيس 83 عاما، وقد خضع لجراحة استئصال جزء من رئته بسبب مرض في العشرينات من عمره، لكنه يعتبر بحالة صحية جيدة بالنسبة لعمره. وفي أواخر شباط/فبراير، ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، لكنه لم يصب بالفيروس.