فيروس كورونا يصيب عمدة روتردام المغربي بوطالب.

حسن الركاز من هولندا

أعلنت بلدية مدينة روتردام الهولندية إصابة عمدة المدينة، المغربي أحمد بوطالب، بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام هولندية عن المتحدثة باسم بوطالب أنه يعاني من أعراض خفيفة، وأنه سيمكث في عزلة لمدة سبعة أيام.

وحاليا يشتغل عمدة روتردام من منزله، وفي حالة الضرورة قد يتولى نوابه تدبير شؤون البلدية إلى أن يتعافى.

وسبق لبوطالب أن اتخذ قرارا مع عمدة أمستردام، "فيمك هالسما"، يقضي بجعل ارتداء الكمامات إلزاميا خلال الفترة التي ارتفع فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا بمدينة روتردام؛ لكن إجبارية ارتداء الكمامات ألغيت في وقت لاحق.

وبعد أن عادت حالات الإصابة إلى الارتفاع، أيد بوطالب دعوة رئيس الوزراء "مارك روتن" إلى ارتداء الكمامات في المتاجر والأماكن العامة، إذ دعا عمدة روتردام أصحاب المحالّ التجارية بالسماح للزبائن الذين يستخدمون هذه الأقنعة فقط بالدخول.