24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:1916:2919:0220:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المشفى العسكري المغربي يواصل الاشتغال في بيروت (5.00)

  2. حفر آبار بأموال الحج (5.00)

  3. الحكومة تضع آخر اللمسات على "التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" (5.00)

  4. نشطاء يُطلقون عريضة ضد "زيادة أعضاء البرلمان" (5.00)

  5. عدم احترام دفاتر تحملات مقالع الرمال يُلحق الضرر بالمغاربة والطبيعة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | فيروس كورونا يصيب عمدة روتردام المغربي بوطالب

فيروس كورونا يصيب عمدة روتردام المغربي بوطالب

فيروس كورونا يصيب عمدة روتردام المغربي بوطالب
حسن الركاز من هولندا
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 15:40

أعلنت بلدية مدينة روتردام الهولندية إصابة عمدة المدينة، المغربي أحمد بوطالب، بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام هولندية عن المتحدثة باسم بوطالب أنه يعاني من أعراض خفيفة، وأنه سيمكث في عزلة لمدة سبعة أيام.

وحاليا يشتغل عمدة روتردام من منزله، وفي حالة الضرورة قد يتولى نوابه تدبير شؤون البلدية إلى أن يتعافى.

وسبق لبوطالب أن اتخذ قرارا مع عمدة أمستردام، "فيمك هالسما"، يقضي بجعل ارتداء الكمامات إلزاميا خلال الفترة التي ارتفع فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا بمدينة روتردام؛ لكن إجبارية ارتداء الكمامات ألغيت في وقت لاحق.

وبعد أن عادت حالات الإصابة إلى الارتفاع، أيد بوطالب دعوة رئيس الوزراء "مارك روتن" إلى ارتداء الكمامات في المتاجر والأماكن العامة، إذ دعا عمدة روتردام أصحاب المحالّ التجارية بالسماح للزبائن الذين يستخدمون هذه الأقنعة فقط بالدخول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mostafa الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:21
فيروس كورونا يصيب عمدة روتردام المغربي بوطالب.
وماذا بعد؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - lala الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:22
السلام عليكم الله يشافي كل مريض اومصاب والوعي رآه مطلوب في كل مكان اللهم ارفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - Ibn Battuta الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:27
Maroc massmedia : les jeunes d’origine marocains de la 2 eme est la 3eme generation qui etaient condamne’ au prison en Europe est des autres prisoniers crimineaux qui sont bcp dans des prisons europeenes le massmedia marocains ne les vois pas comme marocains ils sont qui ont reussis soit dans le sport ou la politique les appellens Marocains , M. Ahmed Boutaleb il est d’origine marocains mais c’est un Nederlandais est politiciens est diplomat Hollandais il n’a rien avoir avec votre nationalite’ aretter de vendre n’importe quoi , nous les imigrantes en adorent notre Bled mais en detestent ZRIBA
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.