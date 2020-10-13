24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتحاد مقاولات المغرب يروم التعاون مع فرنسا أمام تحديات "كورونا" (5.00)

  2. ندوة تناقش تحديات إصلاح المدرسة المغربية‎ (5.00)

  3. "الموجة الثانية" ترفع عدد وفيات كورونا في روسيا (5.00)

  4. الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء (5.00)

  5. صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | "الموجة الثانية" ترفع عدد وفيات كورونا في روسيا

"الموجة الثانية" ترفع عدد وفيات كورونا في روسيا

"الموجة الثانية" ترفع عدد وفيات كورونا في روسيا
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:29

أعلنت روسيا الثلاثاء أنها أحصت 244 حالة وفاة يومية بفيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك العدد القياسي السابق الذي سُجّل منذ بداية تفشي الوباء في البلاد، التي تواجه عودة انتشار الوباء.

كما سجلت روسيا لليوم الثالث على التوالي أكثر من 13 ألف إصابة يومية جديدة، مع إحصاء 13868 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك 1.32 مليون حالة منذ مارس و22.966 حالة وفاة. وتتباهى السلطات بانخفاض معدل الوفيات مقارنة بأوروبا الغربية أو الولايات المتحدة أو البرازيل، حيث تم إحصاء مئات أو آلاف الوفيات اليومية حسب البلد في الربيع.

ومع ذلك ، يرى بعض النقاد أن عدد الوفيات الروسية أقل من الواقع ، حيث تحصي روسيا فقط الحالات التي يعتبر فيها مرض كوفيد -19 السبب الرئيسي للوفاة.

ويتهم مراقبون السلطات بعدم الكشف عن كامل أعداد الوفيات، حيث لا تحصي روسيا سوى الحالات التي يعد فيها الوباء السبب الرئيسي للوفاة.

وسُجل العدد القياسي السابق للوفيات اليومية والبالغ 232 حالة في 29 ماي، خلال الإغلاق التام.

وتقول السلطات إنها تسيطر على الوضع، على الرغم من عودة ظهور الوباء، وتريد بأي ثمن تجنب فرض تدابير صارمة جديدة ذات آثار مدمرة على اقتصاد كان متضررا بالأصل قبل الوباء.

وتعول روسيا أيضًا على فعالية أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، الذي اطلق عليه اسم سبوتنيك في، تيمنا بأول قمر صناعي فضائي يصنعه الاتحاد السوفياتي.

ويتم اختبار اللقاح حاليًا على 40 ألف متطوع ولكنه يثير تشكيكا في العالم. وخاصة لأن الأبحاث الروسية لم تُنشر جرى تطويره بسرعة قياسية، رغم أن التجارب المرتبطة به لم تشمل رسميا سوى بضع عشرات من الأشخاص.

إلا أن مسؤولين رفيعي المستوى في روسيا أعلنوا أنهم تلقوا جرعة من اللقاح، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين. كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن إحدى ابنتيه تلقت جرعة من اللقاح. وتأمل الحكومة في نشره بكثافة في البلاد قبل نهاية العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:40
إذا دققنا في الاحصائيات مقارنة بعدد السكان فإن أخطر موجة من فيروس كورونا خارج القارة الأمريكية هي التي يتعرض لها المغرب إذا ما ضاعف عدد التحاليل اليومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - mehdi Frankfurt الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:41
يام الروس لقاو اللقاح الفعال كما يقولون العجب هادا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.