ألمانيا تحذّر تركيا من "الاستفزازات" في "المتوسط"

هسبريس - أ.ف.ب

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، تركيا إلى "وضع حد لدوامة التهدئة والاستفزاز" في شرق البحر المتوسط حيث أرسلت أنقرة مؤخرا سفينة استكشاف للبحث عن الغاز الطبيعي، مهددة بتصعيد التوتر مجددا مع اليونان.

وقال ماس، الذي يزور اليونان وقبرص الثلاثاء لبحث هذا الموضوع، في بيان: "إذا جرت فعلا عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد".

وأضاف ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قائلا: "يجب على أنقرة أن تنهي دورة التهدئة والاستفزاز إذا كانت الحكومة مهتمة بإجراء محادثات".

وأثارت تركيا، الاثنين، توترا جديدا مع جيرانها بعد أن أعلنت عزمها على إعادة إرسال سفينة الاستكشاف عروج ريس إلى شرق البحر المتوسط.

وسبق أن تسببت هذه السفينة في توتر دبلوماسي وعسكري حاد في غشت وشتنبر، وأدت إلى تنظيم مناورات بحرية متنافسة، خلال قيامها بمهمة بحث عن مخزون محتمل من النفط والغاز في عمق البحر قبل أن تسحبها تركيا الشهر الماضي.

وقال ماس إنه أكد لشركاء الاتحاد الأوروبي أن اليونان وقبرص لهما "تضامن ألمانيا الكامل"، وحث تركيا على ضمان عدم إحباط الحوار مع اليونان "بإجراءات أحادية".

ويمكن أن تجري مناقشة الوضع المتصاعد خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ الخميس.